Aumentan los controles en El Bolsón por la temporada invernal

Durante la jornada, los efectivos trabajaron en distintos puntos estratégicos elegidos por quienes llegan a disfrutar de la nieve y de los atractivos naturales de la región. Uno de los dispositivos se instaló en los accesos al centro de esquí del Cerro Perito Moreno, donde se verificó la documentación de los vehículos y se brindaron recomendaciones para viajar de manera segura en caminos de montaña.





Además, el operativo contó con la participación de personal policial que reforzó las tareas habituales de prevención durante la temporada de invierno. La presencia de móviles y uniformados permitió mantener una vigilancia constante en sectores de alta circulación, ofreciendo una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad y transmitiendo mayor tranquilidad a las familias que eligieron El Bolsón para descansar.

En paralelo, otro grupo de efectivos llevó adelante controles vehiculares en una de las principales avenidas de la ciudad, mientras que sobre la Ruta Nacional 40 se realizaron verificaciones de documentación, identificación de personas y controles de alcoholemia mediante equipamiento tecnológico. Estas acciones estuvieron orientadas a detectar conductas de riesgo antes de que pudieran derivar en incidentes.





Este tipo de procedimientos forma parte de la planificación preventiva que la Policía de Río Negro desarrolla durante la temporada turística, cuando aumenta considerablemente la circulación de vehículos hacia los destinos cordilleranos. La combinación de controles, presencia policial y tecnología busca generar condiciones más seguras para quienes transitan las rutas y disfrutan de los espacios recreativos de la provincia.

La Policía de Río Negro desplegó un amplio operativo preventivo en El Bolsón con controles vehiculares y de alcoholemia en los principales accesos al Cerro Perito Moreno, sectores urbanos de mayor circulación y sobre la Ruta Nacional 40. El objetivo fue acompañar el movimiento turístico de la temporada invernal, fortalecer la seguridad vial y promover una circulación ordenada para vecinos y visitantes.