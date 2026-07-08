Bomberos Voluntarios de El Bolsón respondieron a dos emergencias casi en simultáneo

Durante la tarde de este miércoles, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón debieron intervenir en dos emergencias ocurridas con pocos minutos de diferencia.
A las 16:34, un llamado alertó sobre una garrafa con una importante pérdida de gas en una vivienda ubicada en Coliqueo y Brown. Mientras se despachaba una dotación, ingresó un segundo aviso por un incendio de vivienda en Matheu y Rivadavia, explico Soledad Millaleo segunda jefa del cuerpo activo.
Al llegar a este último lugar, los bomberos constataron que el fuego se había originado en el caño de una estufa de combustión lenta, provocando daños menores, estimados en un 2% de la estructura cercana al conducto.
En tanto, una segunda dotación acudió al domicilio de Coliqueo y Brown, donde verificó que la pérdida de gas provenía de la válvula de una garrafa, controlando la situación.
Desde el cuartel recordaron la importancia de dar aviso inmediato ante este tipo de emergencias para evitar consecuencias mayores.
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