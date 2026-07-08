Cierran temporalmente los senderos del ANPRALE por alerta roja

Ante el alerta roja por lluvias intensas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la región cordillerana, se dispuso el cierre preventivo de todos los circuitos de trekking del Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido (ANPRALE), con el objetivo de resguardar la seguridad de visitantes, pobladores y del personal que desarrolla tareas en el área.





La medida permanecerá vigente hasta nuevo aviso y responde al pronóstico de precipitaciones persistentes y abundantes previstas para la madrugada del miércoles, con acumulados estimados entre 60 y 100 milímetros, pudiendo alcanzar los 150 milímetros de manera localizada. En sectores de mayor altura también se prevén nevadas y precipitaciones mixtas.





Las condiciones meteorológicas pronosticadas incrementan significativamente el riesgo en ambientes de montaña y zonas agrestes, donde pueden registrarse crecidas repentinas de arroyos, deslizamientos de terreno, caída de ramas y árboles, además de dificultades para la circulación y las tareas de rescate. Por este motivo, se solicita a quienes tenían previsto realizar actividades recreativas o de senderismo reprogramar sus visitas hasta que las condiciones sean seguras.

La Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, destacó que "la prevención es la principal herramienta para evitar situaciones de riesgo. Pedimos a vecinos, vecinas y visitantes que respeten el cierre del área y no ingresen a los senderos mientras se mantenga vigente la alerta. Estas decisiones se toman para proteger la vida de las personas y permitir que los equipos trabajen de manera segura ante cualquier contingencia".





Desde la Secretaría se recuerda que las condiciones climáticas en el ANPRALE suelen presentar una mayor intensidad que en las zonas urbanas, por lo que es fundamental respetar las disposiciones preventivas y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales. Además, quienes tengan previsto visitar el área pueden consultar el estado actualizado de los senderos y las novedades ingresando a www.anprale.com.





La Secretaría continuará monitoreando la evolución del fenómeno meteorológico junto a los organismos competentes y comunicará oportunamente la reapertura de los circuitos cuando las condiciones permitan retomar las actividades de manera segura.

Ante el alerta roja por lluvias intensas emitido para la región cordillerana, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático dispuso el cierre preventivo de todos los circuitos de trekking del Área Natural Protegida Río Azul - Lago Escondido hasta nuevo aviso.