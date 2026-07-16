Club Andino Piltriquitrón informa cambios en el sistema de cobro de la cuota social



El Club Andino Piltriquitrón comunica a todos sus socios y socias que, a partir del mes de agosto de 2026, dejará de utilizarse el servicio de Coopetel para el cobro de la cuota social. El Club Andino Piltriquitrón comunica a todos sus socios y socias que, a partir del mes de agosto de 2026, dejará de utilizarse el servicio de Coopetel para el cobro de la cuota social.





Desde esa fecha, las modalidades de pago habilitadas serán:





* Pago presencial en la Secretaría del Club.

* Pago a través de la nueva plataforma digital de gestión de socios.





Para acceder al sistema digital y mantener la condición de socio activo, es indispensable haber realizado el reempadronamiento. Por este motivo, invitamos a quienes aún no hayan actualizado sus datos a acercarse a la oficina del Club o comunicarse con la Secretaría para completar el trámite.





Esta modificación forma parte del proceso de modernización que viene llevando adelante la institución, con el objetivo de brindar un servicio más ágil, seguro y eficiente para todos los socios.





Para consultas o para realizar el reempadronamiento, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría del Club o acercarse a Galería de Los Pioneros - 1 Piso. de Lunes a Viernes de 16:00 Hs. a 20:00 Hs.





WhatsApp : 2944 341789

Mail: capiltriquitron@gmail.com



