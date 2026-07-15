Comenzaron los cursos gratuitos de empleo digital en Río Negro

Los cursos forman parte de una iniciativa que vincula saberes tecnológicos de vanguardia con las nuevas demandas productivas y energéticas de la provincia.





La convocatoria registró un fuerte interés en todo el territorio, con casi 4.000 consultas. Se enviaron más de 1.500 evaluaciones iniciales y 690 fueron completadas en tiempo y forma. A partir de ese proceso, quedaron seleccionados 80 rionegrinos y rionegrinas que ya iniciaron su formación.





Formación gratuita para nuevas oportunidades

La propuesta, impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a través de la plataforma Alkemy, busca fortalecer habilidades digitales en jóvenes de Río Negro y acercar herramientas concretas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral.





Los trayectos formativos están vinculados al desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, formación integral en programación y análisis de datos. Estas capacidades son cada vez más requeridas por sectores estratégicos y por una matriz productiva provincial que se transforma y demanda nuevos perfiles laborales.





Durante la formación, los participantes podrán trabajar sobre conocimientos aplicados y proyectos reales, con herramientas vinculadas a inteligencia artificial integradas de manera transversal.





Río Negro se prepara para el futuro

El inicio de los cursos marca un nuevo paso en la estrategia provincial para acompañar a los jóvenes en el acceso a empleos de calidad, promoviendo una formación gratuita, online y orientada a las necesidades reales del mercado laboral.





Esta política se enmarca en una mirada de desarrollo que busca que los rionegrinos sean protagonistas de las nuevas oportunidades que se abren en la provincia, especialmente en áreas vinculadas a la tecnología, la energía, los datos y los servicios digitales.





Del inicio de la capacitación participaron autoridades de Alkemy y la Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades, Daiana Neri, quienes acompañaron la puesta en marcha de esta primera etapa formativa.





Con esta iniciativa, Río Negro continúa fortaleciendo un rumbo claro: formar capacidades locales, generar oportunidades concretas y preparar a sus jóvenes para los desafíos del trabajo que viene.

El Gobierno de Río Negro inició esta semana Aceleración Tech Río Negro, una formación online y gratuita para 80 jóvenes seleccionados, junto al CFI y Alkemy, orientada al empleo digital.