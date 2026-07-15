Con más de $6.799 millones en premios, se vende la Chequera Premium Black

Además de los premios en efectivo, la Chequera Premium Black incluye el tradicional Duplicador en los primeros premios, el sorteo de tres automóviles Fiat Cronos, una casa estilo americana que sale sí o sí, 13 sorteos anticipados por más de $50 millones y premios especiales para cupones no premiados.





Los cuatro sorteos extraordinarios distribuirán los siguientes premios:





Navidad: más de $2.800 millones en premios.

Año Nuevo: más de $1.900 millones en premios.

Reyes: más de $1.300 millones en premios.

Fin de Fiestas: más de $650 millones en premios.

Quienes adquieran la chequera después del 10 de octubre podrán seguir comprando el combo de los cuatro sorteos, aunque sin la bonificación del billete de Fin de Fiestas. No obstante, continuarán participando por el sorteo de la casa estilo americana, que se realizará durante el Sorteo de Reyes.

La Chequera Premium Black 2026 ya se encuentra disponible en todas las agencias y subagencias oficiales de Lotería de Río Negro.Esta edición pone en juego más de $6.799 millones en premios e incorpora importantes beneficios para quienes adquieran la chequera completa antes del 10 de octubre. Entre ellos, una bonificación especial de $10.000, equivalente al valor del billete de Fin de Fiestas, por lo que ese cuarto sorteo se obtiene sin costo adicional.