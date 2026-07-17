Continúa la obra que prolongará la Huella Andina en Desemboque

Con el avance de las tareas, se estima que para septiembre quedará finalizada la construcción de la pasarela que permitirá cruzar el río Epuyén casi a la altura de la desembocadura en la localidad de El Hoyo, lo que permitirá unir el trazado del sendero de la Huella Andina.





El proyecto comenzó hace 6 años al detectarse una falencia en la continuidad de la Huella Andina saliendo del Parque Nacional Lago Puelo. En este marco se busca instalar una pasarela peatonal para acceder al camping de Desemboque y no tener que desviarse. Hasta el momento, al llegar al final del sendero se tenía que atravesar un campo privado para cruzar el río de forma segura.





La Huella Andina es una red de senderos de aproximadamente 600 km por la Patagonia Argentina. El sistema recorre zonas montañosas de tres provincias del sudoeste argentino, en un trayecto que va desde el lago Aluminé en Villa Pehuenia —en el sudoeste del Neuquén—, pasando por el oeste de Río Negro hasta el noroeste del Chubut, concluyendo en el lago Baggilt. El circuito fue diseñado para caminantes con poca experiencia.









Se estima que las obras finalicen en septiembre, de cara al comienzo de la temporada de verano.





Este proyecto se realiza en conjunto con el Parque Nacional Lago Puelo y vialidad provincial.