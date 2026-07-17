El Bolsón fortalece su promoción turística con una nueva oficina de informes en el Cerro Perito Moreno



Con una temporada invernal que muestra un importante movimiento de visitantes, y una creciente llegada de contingentes nacionales e internacionales, la Agencia de Turismo de El Bolsón dio un nuevo paso para potenciar la promoción del destino. La presidenta del organismo, Adriana Del Agua, confirmó la puesta en funcionamiento de una oficina de informes turísticos en el Cerro Perito Moreno, una iniciativa pensada para captar el interés de quienes visitan el centro de esquí y motivarlos a descubrir toda la oferta que ofrece la localidad durante todo el año. Con una temporada invernal que muestra un importante movimiento de visitantes, y una creciente llegada de contingentes nacionales e internacionales, la Agencia de Turismo de El Bolsón dio un nuevo paso para potenciar la promoción del destino. La presidenta del organismo, Adriana Del Agua, confirmó la puesta en funcionamiento de una oficina de informes turísticos en el Cerro Perito Moreno, una iniciativa pensada para captar el interés de quienes visitan el centro de esquí y motivarlos a descubrir toda la oferta que ofrece la localidad durante todo el año.





Del Agua , señalo que el destino continúa consolidándose como un centro invernal de referencia en la región. Remarcó que las excelentes condiciones del cerro, sumadas a la llegada de numerosos contingentes estudiantiles y al constante crecimiento del turismo brasileño en las últimas temporadas, generan un escenario muy favorable para seguir fortaleciendo la actividad turística.





En ese contexto surgió la decisión de instalar una oficina de informes directamente en el Cerro Perito Moreno. El objetivo es brindar atención personalizada a los miles de visitantes que diariamente llegan al centro de esquí, muchos de ellos provenientes de San Carlos de Bariloche mediante excursiones organizadas, para acercarles información sobre todos los atractivos que ofrece El Bolsón y la Comarca Andina.





La presidenta de la Agencia explicó que el espacio comenzó a funcionar oficialmente el día anterior y que fue posible gracias al acompañamiento de la empresa Laderas, que cedió un sector dentro del complejo para que el personal pueda desarrollar su tarea. Además, destacó el trabajo del equipo que ya se encuentra desempeñándose en la montaña junto a integrantes del organismo.





La estrategia no se limita únicamente a atender consultas dentro de la oficina. Según explicó Del Agua, los informantes recorrerán la zona intermedia del cerro y también descenderán hasta la base para recibir a los micros provenientes de Bariloche, dialogar con los visitantes y presentarles las múltiples alternativas que ofrece El Bolsón.





La intención es despertar el interés de quienes muchas veces llegan exclusivamente a esquiar y desconocen que, a tan solo 25 kilómetros, existe una amplia propuesta turística vinculada con la naturaleza, el bienestar, la producción regional, la gastronomía, la cultura y los circuitos recreativos que caracterizan a la localidad.





Entre las experiencias que se buscarán promocionar figuran paseos emblemáticos como La Trochita, los lagos, los distintos circuitos turísticos de la comarca y las múltiples actividades que pueden disfrutarse tanto en invierno como durante la temporada estival. La idea es que quienes hoy conocen únicamente el cerro puedan elegir a El Bolsón como destino principal en un futuro viaje.





Del Agua también convocó a los prestadores turísticos habilitados a sumarse activamente a esta iniciativa. Invitó a acercar al Centro de Informes Turísticos, ubicado sobre la Ruta Nacional 40, material promocional, descuentos especiales, beneficios y propuestas que puedan ser difundidas entre los visitantes del cerro.





Asimismo, señaló que la Agencia trabaja en distintas acciones promocionales que buscan generar una experiencia más atractiva para quienes esperan utilizar las aerosillas. Entre las alternativas previstas se encuentran concursos, degustaciones y presentaciones de productos regionales, permitiendo que productores y prestadores locales tengan un espacio para mostrar la identidad de El Bolsón directamente en uno de los puntos de mayor concentración de turistas.





Finalmente, la presidenta de la Agencia de Turismo subrayó que el turismo funciona como un gran sistema integrado, donde cada actor cumple un rol fundamental. En ese sentido, sostuvo que el crecimiento del destino depende del trabajo conjunto entre el sector público, las empresas, los emprendedores y los prestadores de servicios, con el objetivo común de seguir posicionando a El Bolsón como uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia durante todo el año.