El Concejo Deliberante de El Hoyo aprobo iniciativas vinculadas al deporte, el desarrollo social, los trabajadores municipales y el ordenamiento territorial.



El Concejo Deliberante de El Hoyo realizó la sesión ordinaria con la participación de seis concejales, donde se aprobaron iniciativas vinculadas al deporte, el desarrollo social, los trabajadores municipales y el ordenamiento territorial. El Concejo Deliberante de El Hoyo realizó la sesión ordinaria con la participación de seis concejales, donde se aprobaron iniciativas vinculadas al deporte, el desarrollo social, los trabajadores municipales y el ordenamiento territorial.









ORGULLO LOCAL EN LA SELECCIÓN ARGENTINA





En Dictamen de Comisión, los concejales declararon de Interés Municipal la convocatoria de Thaiel Agustín Cayuleo a la Selección Argentina de Karate para disputar el Mundial ITKF Egipto 2026. La distinción reconoce la trayectoria, el esfuerzo y el compromiso del joven deportista formado en la escuela Shotokan Dojo Jion, quien representará a la localidad y a la provincia en la máxima competencia internacional de la disciplina.









FONDOS PARA ADULTOS MAYORES





Por su parte, se aprobó la incorporación al presupuesto municipal de los fondos destinados al proyecto “Taller de Psicomotricidad para Adultos Mayores”, que recibirá un aporte provincial de $19.350.000 en nueve cuotas durante 2026. La iniciativa busca promover el bienestar físico, cognitivo y social de las personas mayores de la localidad y autoriza al Ejecutivo a crear las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución.









RATIFICAN ACUERDOS PARITARIOS





También se ratificaron los acuerdos paritarios alcanzados entre el Municipio y los gremios ATE y SOEME para el período enero-septiembre de 2026, que contemplan recomposiciones salariales, incrementos al básico y mejoras en el ítem de presentismo. La ordenanza brinda respaldo legislativo a las resoluciones del Ejecutivo y consolida las medidas dentro del régimen de empleo público municipal.









APRUEBAN LA CREACION DE DOS PARQUES MUNICIPALES





Por último, lo ediles aprobaron la creación del Parque Municipal Catarata Sur y del Parque Municipal Cementerio La Catarata, con el objetivo de preservar, ordenar y planificar estos espacios públicos. La ordenanza prevé la realización de las mensuras correspondientes, la conformación de una comisión para definir los usos de cada área y avanzar en el ordenamiento y futura ampliación del cementerio municipal.









Proyecto del Ejecutivo





1. Nota N°147/26 Secretaria de Desarrollo Económico. Remite proyecto de Ordenanza “Creación del rubro Guias de Sitio”. A Comisión de Hacienda.





2. Nota N°148/26 Proyecto de Ordenanza “Convenio interadministrativo de Cesión Reciproca de uso de inmuebles públicos”. A Comisión de Legislación y Planeamiento.









Dictamen de Comisión





Acción Social, Cultura y Deportes





• Proyecto de Declaración de Interés “Convocatoria del joven Thaiel Agustin Cayuleo para participar del Mundial de Karate Egipto 2026”. Aprobado por unanimidad





Hacienda y Legislación General





• Proyecto de Ordenanza “Taller de Psicomotricidad”. Aprobado por unanimidad





• Proyecto de Ordenanza “Ratificar Acuerdos Paritarios de enero a septiembre 2026”. Aprobado por unanimidad





Legislación General y Planeamiento, Obras y Servicios Públicos





• Proyecto de Ordenanza “Creación del Parque Municipal Catarata Sur y Parque Municipal Cementerio La Catarata”. Aprobado con 4 votos positivos y 2 negativos.



