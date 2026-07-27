El SIARME atendió 30 urgencias en medio de intensas nevadas en Zona Andina

Ante la alta demanda registrada en Bariloche y Dina Huapi, el sistema de atención prehospitalaria, a través de su personal, unidades de rescate y atención médica se encuentran activos y plenamente operativos durante las 24 horas.

En las últimas horas, se han atendido múltiples lesiones por caídas en la vía pública, traumatismos por el uso de trineos y diversos accidentes de tránsito causados por la acumulación de nieve y hielo, incluyendo un siniestro de extrema gravedad. A la par, se ha mantenido la cobertura operativa para otras emergencias médicas habituales que, más allá de la contingencia, requieren atención ininterrumpida.

Dado el estado de las calles y el volumen de incidentes registrados se solicita la máxima colaboración de residentes y turistas. Para evitar sobrecargar el sistema sanitario y proteger la integridad de toda la comunidad, resulta vital adoptar las siguientes medidas de seguridad

Tránsito vehicular: informarse el estado de las calles en Protección Civil municipal y evaluar si la salida es estrictamente necesaria. En caso de serlo, es obligatorio el uso de elementos de seguridad (cadenas o cubiertas para nieve). Se debe circular siempre a muy baja velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas.

Limpieza de veredas: se solicita a frentistas y comerciantes su colaboración para despejar la nieve y el hielo de las veredas correspondientes a sus domicilios o locales. Mantener estos espacios limpios es fundamental para garantizar una circulación peatonal segura y reducir significativamente el riesgo de caídas y lesiones.

Peatones: desplazarse con suma atención. En lo posible utilizar calzado antideslizante o aplicar cadena liquida en la suela para evitar caídas severas y lesiones, además de usar ropa de abrigo impermeable para prevenir cuadros de hipotermia.

Precaución en la nieve: se solicita mantener la máxima prudencia en el uso de trineos o juegos en la nieve, actividades que han representado una gran parte de las derivaciones hospitalarias en las últimas horas.

Zonas de riesgo: acatar las indicaciones de las autoridades. No ingresar a zonas restringidas, ni caminar sobre espejos de agua congelados o superficies de hielo, ya que el riesgo de quiebre y sumersión es altísimo.

Prevención en el hogar para evitar la intoxicación por monóxido de carbono: ante el descenso extremo de las temperaturas, es indispensable mantener siempre una ventilación permanente en el hogar, dejando una ventana o puerta levemente abierta para garantizar la renovación del oxígeno. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar.

Los Servicios de Emergencia se encuentran en alerta permanente trabajando para la comunidad. Sin embargo, el autocuidado es la primera y más importante línea de defensa, por lo que evitar riesgos innecesarios salva vidas y permite que las unidades lleguen a tiempo a quienes más lo necesitan.