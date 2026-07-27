El SIARME atendió 30 urgencias en medio de intensas nevadas en Zona Andina

Durante las últimas jornadas, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias –SIARME- respondió a 30 llamados de urgencia, de los cuales 21 fueron consecuencia directa de las condiciones climáticas extremas producto de las nevadas registradas en la Zona Andina.
Ante la alta demanda registrada en Bariloche y Dina Huapi, el sistema de atención prehospitalaria, a través de su personal, unidades de rescate y atención médica se encuentran activos y plenamente operativos durante las 24 horas.
En las últimas horas, se han atendido múltiples lesiones por caídas en la vía pública, traumatismos por el uso de trineos y diversos accidentes de tránsito causados por la acumulación de nieve y hielo, incluyendo un siniestro de extrema gravedad. A la par, se ha mantenido la cobertura operativa para otras emergencias médicas habituales que, más allá de la contingencia, requieren atención ininterrumpida.
Dado el estado de las calles y el volumen de incidentes registrados se solicita la máxima colaboración de residentes y turistas. Para evitar sobrecargar el sistema sanitario y proteger la integridad de toda la comunidad, resulta vital adoptar las siguientes medidas de seguridad
- Tránsito vehicular: informarse el estado de las calles en Protección Civil municipal y evaluar si la salida es estrictamente necesaria. En caso de serlo, es obligatorio el uso de elementos de seguridad (cadenas o cubiertas para nieve). Se debe circular siempre a muy baja velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar maniobras bruscas.
- Limpieza de veredas: se solicita a frentistas y comerciantes su colaboración para despejar la nieve y el hielo de las veredas correspondientes a sus domicilios o locales. Mantener estos espacios limpios es fundamental para garantizar una circulación peatonal segura y reducir significativamente el riesgo de caídas y lesiones.
- Peatones: desplazarse con suma atención. En lo posible utilizar calzado antideslizante o aplicar cadena liquida en la suela para evitar caídas severas y lesiones, además de usar ropa de abrigo impermeable para prevenir cuadros de hipotermia.
- Precaución en la nieve: se solicita mantener la máxima prudencia en el uso de trineos o juegos en la nieve, actividades que han representado una gran parte de las derivaciones hospitalarias en las últimas horas.
- Zonas de riesgo: acatar las indicaciones de las autoridades. No ingresar a zonas restringidas, ni caminar sobre espejos de agua congelados o superficies de hielo, ya que el riesgo de quiebre y sumersión es altísimo.
- Prevención en el hogar para evitar la intoxicación por monóxido de carbono: ante el descenso extremo de las temperaturas, es indispensable mantener siempre una ventilación permanente en el hogar, dejando una ventana o puerta levemente abierta para garantizar la renovación del oxígeno. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar.
Los Servicios de Emergencia se encuentran en alerta permanente trabajando para la comunidad. Sin embargo, el autocuidado es la primera y más importante línea de defensa, por lo que evitar riesgos innecesarios salva vidas y permite que las unidades lleguen a tiempo a quienes más lo necesitan.
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