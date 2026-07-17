El STJ firmó un acuerdo de cooperación con Unicef

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), firmaron un memorándum de entendimiento que estableció un marco de cooperación para desarrollar acciones y programas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y previó la posibilidad de suscribir convenios específicos para implementar las iniciativas previstas.





En el documento se indicó que las partes acordaron trabajar de manera conjunta en políticas vinculadas con la prevención de la violencia y el acceso a servicios especializados de protección y del Poder Judicial para niñas, niños y adolescentes que atraviesen situaciones de vulneración de derechos. También señaló que las acciones se desarrollarán en el ámbito del Poder Judicial de Río Negro y en programas asociados.







Entre los objetivos incluidos en el memorándum figura el desarrollo de actividades destinadas a reforzar las capacidades de magistrados, funcionarios y operadores judiciales para intervenir en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes. El acuerdo también contempló acciones orientadas a mejorar la coordinación entre organismos y los procesos judiciales vinculados con personas menores de edad víctimas de violencia. Entre los objetivos incluidos en el memorándum figura el desarrollo de actividades destinadas a reforzar las capacidades de magistrados, funcionarios y operadores judiciales para intervenir en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes. El acuerdo también contempló acciones orientadas a mejorar la coordinación entre organismos y los procesos judiciales vinculados con personas menores de edad víctimas de violencia.





Otro de los puntos previstos consistió en fortalecer los sistemas de información y los registros disponibles sobre niñez y adolescencia. Además, el texto habilitó el intercambio de información entre organismos de protección de derechos, siempre que esa información no tuviera carácter confidencial.





El memorándum también incorporó la posibilidad de ampliar el uso de medidas alternativas al proceso penal y de medidas socioeducativas no privativas de la libertad para adolescentes. Según el documento, esas acciones incluirán un enfoque restaurativo orientado a la responsabilización, la reparación del daño y la reintegración social.





Asimismo, el acuerdo incluyó la participación del STJ en la Red de Jueces y Juezas comprometidos por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, coordinada por Unicef e integrada por representantes de poderes judiciales de distintas jurisdicciones del país. El texto señaló que ese espacio busca favorecer el intercambio de experiencias, estrategias institucionales y buenas prácticas.





Las partes también incorporaron entre los ejes de cooperación el desarrollo de estrategias relacionadas con la prevención, la sensibilización y el abordaje de las violencias contra niñas, niños y adolescentes, incluidas aquellas que ocurren en entornos digitales. El documento mencionó acciones vinculadas con la detección temprana de estas situaciones, la protección de derechos y los mecanismos de intervención.





El memorándum previó que las partes podrán celebrar acuerdos específicos para definir las funciones, responsabilidades y aspectos operativos de cada actividad. También estableció la designación de responsables para el seguimiento de la cooperación y la posibilidad de conformar grupos de trabajo con representantes de ambas instituciones.