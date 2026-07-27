En plena emergencia por la intensa nevada, la Comuna de El Manso asistió a las familias más alejadas

Mientras la región atravesaba una de las nevadas más intensas del invierno, con más de 30 centímetros de nieve acumulados en apenas dos horas, el comisionado de fomento de la Comuna Rural de El Manso, Carlos Almansán, encabezó un operativo para garantizar la asistencia a los vecinos de los parajes más alejados.

Durante la jornada se realizó la entrega de leña, mercadería y otros elementos esenciales, priorizando a las familias que enfrentaban mayores dificultades debido a las inclemencias climáticas y las complicaciones para transitar los caminos.





"Hoy acompañando a los vecinos de nuestra Comuna, atendiendo algunas dificultades propias de las inclemencias del tiempo en esta época (leña, mercadería, etc.)", expresó Almansán al destacar el trabajo desplegado para llegar a cada sector.

El operativo se desarrolló en medio de un fuerte temporal de nieve que afectó a toda la región, reforzando la presencia del Estado en los sectores rurales más vulnerables y asegurando la asistencia a quienes más la necesitan.