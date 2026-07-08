Energía en tu Hogar mantiene las recargas de garrafas durante el feriado. Bariloche

A pesar del feriado nacional por el Día de la Independencia y del día no laborable con fines turísticos dispuesto para el viernes 10, el cronograma continuará sin modificaciones.





La continuidad del servicio refleja la planificación y el trabajo territorial del Gobierno Provincial para acompañar a las familias beneficiarias, sosteniendo una respuesta esencial durante el invierno.





Jueves: 232 recargas en seis barrios

El jueves 9 de julio, el operativo recorrerá seis sectores de Bariloche, donde se realizarán 232 recargas:





Virgen Misionera: 154 recargas.

Villa Llanquihue: 13 recargas.

Alto Campanario: 16 recargas.

Península San Pedro: 15 recargas.

Don Bosco: 29 recargas.

Don Orione: 5 recargas.

Viernes: otras 170 recargas.

El viernes 10 de julio, el operativo continuará en otros cinco puntos de la ciudad:





6 Manzanas: 63 recargas.

Nueva Esperanza: 6 recargas.

Gimnasio Municipal N.º 4: 31 recargas.

Hogar Emaús: 58 recargas.

Lera: 12 recargas.

La segunda jornada contempla 170 recargas, completando un total de 402 durante ambos días.





Presencia provincial durante el invierno

Energía en tu Hogar es una política del Gobierno de Río Negro destinada a acompañar a las familias que no cuentan con conexión a la red de gas, especialmente durante los meses de temperaturas más bajas.





La prestación durante el feriado permite sostener el cronograma previsto, evitar demoras y garantizar que las garrafas lleguen a cada barrio en las fechas programadas.





Con organización, presencia territorial y respuestas concretas, Río Negro mantiene en marcha un operativo fundamental para acompañar a las familias y atender sus necesidades energéticas durante el invierno.

El Gobierno de Río Negro mantendrá el jueves 9 y viernes 10 de julio el operativo anual del programa Energía en tu Hogar en barrios de Bariloche, con 402 recargas previstas para garantizar el acceso al gas durante los días más fríos.