FOGARÍO cerró el primer semestre con más de $4.600 millones en garantías

El Fondo de Garantía de Río Negro (FOGARÍO) consolidó durante el primer semestre de 2026 su acompañamiento al entramado productivo provincial. Al cierre de junio, alcanzó un volumen de $4.644 millones en avales otorgados, facilitando el acceso al crédito para 124 pymes de 16 localidades y fortaleciendo la actividad económica en todo el territorio provincial.Los resultados reflejan el crecimiento y el alcance territorial de la herramienta. Hasta junio, FOGARÍO acompañó a 124 pymes de 16 localidades rionegrinas, movilizando recursos para sostener la actividad económica y promover nuevas inversiones en toda la provincia.
El comercio y los servicios concentraron la mayor cantidad de garantías
El impacto del fondo de garantía provincial se distribuye entre los principales motores de la economía rionegrina. Los sectores comercial y de servicios lideran la asignación de recursos, con $1.625 millones y $1.136 millones, respectivamente. Por su parte, la industria regional también consolidó su desarrollo con $983 millones en garantías.
La herramienta también benefició al sector agrícola-ganadero, con $312 millones; la minería, con $273 millones; la construcción, con $190 millones; y la fruticultura, una de las actividades emblemáticas de la provincia, con $125 millones.
Con estos resultados, FOGARÍO continúa consolidándose como una herramienta estratégica para ampliar el acceso al financiamiento, acompañar el crecimiento de las empresas rionegrinas y fortalecer el desarrollo productivo en todas las regiones de la provincia.
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