Impulsan obras de acceso al agua para productores rurales de Ñorquinco







El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, a través de la Delegación de la Región Andina Sur, avanza con un importante programa destinado a mejorar el acceso al agua para productores rurales de la zona de Ñorquinco. La iniciativa busca garantizar un recurso fundamental tanto para el consumo en los establecimientos como para el desarrollo de las actividades productivas. El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, a través de la Delegación de la Región Andina Sur, avanza con un importante programa destinado a mejorar el acceso al agua para productores rurales de la zona de Ñorquinco. La iniciativa busca garantizar un recurso fundamental tanto para el consumo en los establecimientos como para el desarrollo de las actividades productivas.





El delegado regional del organismo, Farid Tello, explicó que el trabajo se realiza de manera conjunta con la Municipalidad de Ñorquinco y contempla intervenciones adaptadas a la realidad de cada productor. El objetivo principal es captar agua proveniente de aguadas naturales, vertientes o perforaciones y conducirla hasta los puestos rurales, facilitando su utilización en las tareas diarias.





"Es un trabajo que venimos realizando desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo junto con la Municipalidad de Ñorquinco. Se trata de captar el recurso hídrico desde aguadas o vertientes cercanas a los puestos y llevarlo hasta donde vive y trabaja el productor, para que pueda utilizarlo en cuestiones domiciliarias, para el ganado, la huerta y otras necesidades", explicó Tello.





El funcionario detalló que actualmente existe un listado de 20 productores que serán beneficiados por este programa, aunque la cifra continúa ampliándose a medida que los equipos técnicos recorren el territorio y detectan nuevas necesidades.





"Ya tenemos cuatro o cinco productores con las obras terminadas. Nuestro técnico, Lionel Senke, realiza el relevamiento en el campo y desarrolla toda la parte técnica, mientras que los materiales son provistos por la Municipalidad de Ñorquinco. Vamos resolviendo cada caso de manera particular y, durante las recorridas, aparecen otros productores que también necesitan este tipo de asistencia", señaló.















Las soluciones implementadas varían según las características de cada establecimiento. En aquellos lugares donde la topografía lo permite, el agua es conducida por gravedad desde las vertientes hasta el puesto. En otros casos, cuando el abastecimiento depende de perforaciones profundas, resulta necesario incorporar sistemas de bombeo.





Para esos establecimientos alejados de la red eléctrica, el programa contempla la instalación de equipos de energía solar, que permiten alimentar las bombas de extracción y garantizar el funcionamiento permanente del sistema sin necesidad de otras fuentes de energía.





"Hay productores que cuentan con un pozo de agua y necesitan equipos de bombeo. Como en esos lugares no existe energía eléctrica, instalamos sistemas solares que permiten hacer funcionar las bombas y disponer del recurso de manera permanente", explicó el delegado.





Tello destacó que uno de los aspectos más valorados por las familias rurales es la posibilidad de acceder al agua de una forma mucho más sencilla después de años de dificultades.





"La mayor satisfacción es ver la alegría del productor cuando observa salir el agua de una manera simple después de tanto tiempo. En algunos casos la solución consiste únicamente en instalar una conducción o una manguera, pero representa un cambio enorme para la vida cotidiana y para la producción", expresó.





Consultado sobre la utilización del agua destinada al consumo humano, el funcionario aclaró que el objetivo del programa es garantizar que los puestos rurales cuenten con el recurso hídrico, aunque recordó que, cuando el agua proviene de vertientes o aguadas naturales, corresponde realizar los procesos de potabilización necesarios antes de destinarla al consumo.





El programa forma parte de las políticas que impulsa el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro para fortalecer el arraigo rural, mejorar las condiciones de vida de las familias productoras y brindar herramientas que permitan sostener e incrementar la producción en una de las zonas más alejadas de la provincia.