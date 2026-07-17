Impulso lanza la primera Corrida de Primavera en El Bolsón: habrá pruebas competitivas y una marcha participativa

El gimnasio Impulso ya comenzó a palpitar la llegada de la primavera con una propuesta deportiva abierta a toda la comunidad. Se trata de la primera Corrida de Primavera, un evento que se desarrollará el próximo 27 de septiembre y que combinará competencia, actividad recreativa y un recorrido pensado para disfrutar de uno de los sectores más pintorescos de El Bolsón.

En diálogo con Noticias del Bolsón, la entrenadora Melina Jara brindó detalles de la iniciativa, que organiza el gimnasio junto al profesor Gerardo Napoli, reconocido por su trayectoria deportiva y campeón sudamericano de maratón.

"En estos días fríos y lluviosos queremos recibir la primavera con una nueva propuesta del gimnasio", expresó Jara al presentar oficialmente la actividad, que busca convocar tanto a corredores experimentados como a quienes simplemente desean compartir una jornada al aire libre.

La competencia contará con tres modalidades. Los atletas podrán optar por las pruebas competitivas de 10 kilómetros o 5 kilómetros, mientras que quienes prefieran una propuesta recreativa podrán participar de una marcha aeróbica de 2,5 kilómetros, pensada para personas de todas las edades y niveles de entrenamiento.

"La marcha es participativa", explicó Melina, destacando que el objetivo es que nadie quede afuera de la experiencia y que toda la comunidad pueda sumarse al evento.

El recorrido será completamente callejero y tendrá como punto de partida el propio Gimnasio Impulso. Desde allí, los participantes transitarán un circuito por la calle Islas Malvinas y diferentes sectores del barrio Los Nogales, un escenario que en plena primavera ofrece un entorno natural ideal para la práctica deportiva.

Además de la competencia, la organización prepara un evento con todos los servicios necesarios para los corredores. Cada participante recibirá un kit del corredor, que incluirá remera oficial, medalla y otros elementos destinados a la competencia. También habrá puestos de hidratación distribuidos a lo largo del circuito y premios para los participantes de las categorías competitivas.

La entrega de kits se realizará en El Obrador, un reconocido espacio gastronómico de la localidad, donde también se concentrará parte de la actividad previa al evento.

En cuanto a las inscripciones, desde la organización informaron que los valores establecidos son de $60.000 y $40.000, según la modalidad elegida.

Quienes deseen participar pueden realizar la preinscripción enviando un mensaje de WhatsApp al 2944-12-57-66, donde recibirán toda la información necesaria para completar el trámite.

Asimismo, el gimnasio mantiene actualizadas todas las novedades a través de sus redes sociales, donde puede encontrarse más información sobre reglamento, categorías y detalles organizativos. Los interesados pueden seguir las cuentas de Gimnasio Impulso tanto en Instagram como en Facebook.

Con esta propuesta, Impulso apuesta a consolidar una nueva cita deportiva para la Comarca Andina, promoviendo la actividad física, la participación comunitaria y el disfrute de los paisajes de El Bolsón en el inicio de la primavera.