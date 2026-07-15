Intentaron estafar a una vecina de El Bolsón con el cuento del “corralito” y una falsa llamada de su sobrina

Una vecina de El Bolsón denunció haber sido víctima de un intento de estafa telefónica mediante una modalidad en la que los delincuentes se hacen pasar por familiares para ganar la confianza de la persona y obtener información vinculada a sus ahorros o cuentas bancarias.

María Cristina Valle relató que recibió un llamado en el teléfono fijo de su vivienda de una persona que aseguraba ser su sobrina Victoria. La conversación comenzó de manera casual, preguntándole si iba a mirar el partido de fútbol y comentándole que le dolía la garganta, un detalle que buscaba generar confianza y hacer creer que realmente se trataba de un familiar.

Durante el diálogo, el supuesto familiar comenzó a realizar preguntas relacionadas con una presunta carta del banco y consultó si había recibido alguna notificación o si había hablado con otros integrantes de la familia. Ante las respuestas negativas de la mujer, el interlocutor cambió el eje de la conversación y comenzó a mencionar el recordado "corralito" bancario, advirtiendo que supuestamente los bancos podrían quedarse con el dinero de los ahorristas.

"Me decía que me iban a sacar lo que tuviera en el banco, recordando lo que pasó con el corralito", explicó Valle, quien señaló que en ese momento comenzó a sospechar de la llamada.

La vecina recordó que quien decía ser su sobrina la llamaba desde un teléfono fijo, algo que le resultó extraño, ya que Victoria posee su número de celular y habitualmente se comunica por esa vía. Además, la conversación comenzó a mostrar inconsistencias cuando la falsa sobrina afirmó que "estaban levantando los turnos para el banco", una frase que despertó aún más dudas.

Fue entonces cuando María Cristina decidió enfrentar a la persona que estaba del otro lado de la línea y le dijo directamente que no era su sobrina, cortando inmediatamente la comunicación.

Para salir de dudas, cruzó hasta el lugar donde trabaja Victoria, quien le confirmó que nunca la había llamado y que se encontraba trabajando normalmente, sin ningún problema de salud.

Si bien en esta oportunidad los estafadores no llegaron a solicitar dinero, claves bancarias ni datos personales, la vecina considera que la conversación apuntaba a generar confianza para luego intentar convencerla de retirar sus ahorros o realizar algún movimiento financiero.

Tras lo sucedido, Valle pidió a la comunidad extremar las precauciones frente a este tipo de maniobras. Recordó que también existen estafas en las que delincuentes se hacen pasar por empresas de correo como Andreani para solicitar códigos de verificación, o utilizan falsas advertencias sobre supuestas medidas económicas para generar temor y engañar a las víctimas.

"Por favor, que todos estén atentos", expresó la vecina, quien decidió hacer pública su experiencia con el objetivo de alertar a otras personas y evitar que nuevos vecinos caigan en este tipo de engaños telefónicos que, apelando al miedo y la urgencia, buscan concretar estafas cada vez más elaboradas.