La colectividad española prepara los festejos por un siglo de historia compartida con El Bolsón



La colectividad española también se prepara para celebrar un acontecimiento histórico de enorme valor para la comunidad: los cien años de la creación de la primera Sociedad Española de Socorros Mutuos de la localidad, una institución que marcó los primeros pasos de la organización social y comunitaria del pueblo. La colectividad española también se prepara para celebrar un acontecimiento histórico de enorme valor para la comunidad: los cien años de la creación de la primera Sociedad Española de Socorros Mutuos de la localidad, una institución que marcó los primeros pasos de la organización social y comunitaria del pueblo.





Así lo destacó Ándres González, reconocido vecino de El Bolsón e impulsor del reencuentro de la colectividad española, quien recordó que la entidad fue creada el 29 de agosto de 1926, apenas siete meses después de la conformación de la primera comisión vecinal de la localidad.





González explicó que la Sociedad Española de Socorros Mutuos fue una de las primeras instituciones de este tipo en toda la Patagonia y que varios de sus integrantes también formaban parte de aquella primera comisión vecinal que comenzó a organizar el crecimiento de El Bolsón.





"Coincidentemente con la formación de la primera comisión vecinal, a los siete meses se conformó la primera Sociedad Española de Socorros Mutuos de El Bolsón, una de las primeras de la Patagonia", recordó.





El vecino destacó que la presencia de inmigrantes españoles fue determinante en los primeros años de vida de la localidad y aseguró que su aporte quedó reflejado tanto en el desarrollo económico como en el crecimiento social de la comunidad.





Con el paso de los años, aquella institución fue perdiendo actividad hasta desaparecer, pero González remarcó que el objetivo actual es recuperar el espíritu que dio origen a esa organización y rendir homenaje a quienes fueron protagonistas de la historia bolsonense.





"Queremos que no se pierda ese espíritu y homenajear estos cien años de historia compartida entre los españoles y el desarrollo de El Bolsón", expresó.





En ese sentido, recordó que muchos de los apellidos de aquellos primeros inmigrantes aún permanecen en la región a través de sus descendientes, quienes continúan viviendo y trabajando en chacras y establecimientos que todavía conservan los nombres de las familias fundadoras.





Además, señaló que con el correr de las décadas siguieron llegando nuevos inmigrantes españoles y descendientes de europeos que eligieron El Bolsón para construir su vida, fortaleciendo ese vínculo cultural que permanece vigente hasta la actualidad.





El propio González se incluyó entre quienes encontraron en la localidad su lugar definitivo, al recordar que llegó hace casi 42 años y que desde entonces forma parte activa de la comunidad.





Como parte de los festejos previstos, la colectividad española busca convocar a vecinos, descendientes de inmigrantes y a toda la comunidad para compartir una jornada de encuentro que permita recordar la historia, fortalecer los lazos culturales y celebrar el aporte que los españoles realizaron al crecimiento de El Bolsón.





El encuentro también tendrá un componente gastronómico, una de las tradiciones que identifica a la colectividad, con la intención de disfrutar de los sabores típicos de la península ibérica mientras se revive una parte fundamental de la historia local.





La propuesta apunta a que el centenario de la Sociedad Española de Socorros Mutuos se convierta en una celebración abierta a toda la comunidad, poniendo en valor el legado de quienes ayudaron a construir El Bolsón y manteniendo viva una historia que, a cien años de sus comienzos, continúa formando parte de la identidad de la localidad.