La municipalidad de El Hoyo brinda recomendaciones ante la situación climática

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la jornada de hoy continuarán las nevadas con variada intensidad. Hacia las primeras horas de la tarde se prevé un aumento de la temperatura, por lo que las precipitaciones podrían transformarse en lluvia.





Ante este escenario, se recomienda tomar recaudos frente a posibles cortes en los servicios de energía eléctrica y agua potable. Además, se solicita circular únicamente si es realmente necesario, hacerlo preferentemente durante el día y mantenerse informado a través de los canales oficiales.





Mientras las condiciones climáticas lo permitan, personal municipal continuará trabajando en el relleno de los caminos más afectados y realizará recorridas preventivas en distintos sectores.





También es importante mantener los teléfonos celulares cargados, contar con combustible disponible para generadores, disponer de una reserva de agua potable, mantener contacto con familiares o vecinos que vivan en zonas más alejadas y extremar las precauciones ante la acumulación de nieve en techos y árboles.





Ante emergencias comunicarse con Bomberos al 100, Policía al 101 y Hospital al 103.





Para solicitar asistencia, comunicarse con Protección Civil (solo WhatsApp) al 2944 660996 y Desarrollo Social al 2944 689881.