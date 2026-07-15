Laderas Cerro Perito Moreno amplía su propuesta para el invierno 2026 con más pistas habilitadas, nuevas obras y servicios



Laderas Cerro Perito Moreno continúa consolidando su temporada invernal 2026 con la apertura progresiva de sus distintos sectores y una importante expansión de su infraestructura, que busca mejorar la experiencia de los visitantes y posicionar al centro de esquí como una de las alternativas más competitivas de Sudamérica. Laderas Cerro Perito Moreno continúa consolidando su temporada invernal 2026 con la apertura progresiva de sus distintos sectores y una importante expansión de su infraestructura, que busca mejorar la experiencia de los visitantes y posicionar al centro de esquí como una de las alternativas más competitivas de Sudamérica.





Las operaciones comenzaron de manera escalonada el pasado 23 de junio, cuando el complejo abrió sus puertas para peatones. Posteriormente, el 2 de julio, inició la actividad parcial para los esquiadores. Las intensas nevadas registradas en la parte superior de la montaña, donde se acumularon más de 40 centímetros de nieve, sumadas al trabajo realizado con el sistema de nieve de cultivo, permitieron ampliar significativamente la superficie esquiable durante el último fin de semana largo del 9 de julio.

Actualmente, el centro de esquí tiene habilitadas cuatro de sus pistas más representativas y extensas: Panorámico, Leo Rudolph —homologada para competencias por la Federación Internacional de Ski—, Muro y Cóndor. A ellas se suma la pista Ski Fun Day, ubicada en la base del cerro, que presenta excelentes condiciones para quienes dan sus primeros pasos en los deportes de nieve.





Uno de los aspectos más destacados de esta temporada es el importante crecimiento en materia de infraestructura. Entre las obras más relevantes se encuentra el avance de la nueva telesilla cuádruple, que unirá la base del cerro, ubicada a 900 metros de altura, con la zona intermedia, en la cota 1.450 metros. Este nuevo medio de elevación estará destinado exclusivamente a esquiadores y permitirá incrementar considerablemente la capacidad de transporte de pasajeros por hora, mejorando la circulación en la montaña y reduciendo los tiempos de espera.





En paralelo, el complejo amplió su sistema de fabricación de nieve mediante la incorporación de modernos cañones de última generación. Gracias a esta inversión, toda la zona destinada a principiantes contará con nieve asegurada durante la temporada, permitiendo además que los visitantes puedan descender esquiando hasta el refugio, el estacionamiento y el hotel ubicado a pie de pistas.





Con el objetivo de potenciar el aprendizaje y aprovechar la nieve semipermanente que caracteriza a la base del cerro, también se realizaron mejoras en la pista y en el poma Ski Fun Day. Esta propuesta está especialmente pensada para quienes desean iniciarse en el esquí o disfrutar de una jornada recreativa, sin necesidad de adquirir un pase para utilizar todos los medios de elevación de la montaña.





De cara al receso invernal, uno de los servicios que cobra especial protagonismo es la Escuela de Ski & Snowboard de Laderas, que ya funciona a pleno y recibe tanto a quienes tienen su primer contacto con la nieve como a los esquiadores que regresan temporada tras temporada.





La sede de la escuela se encuentra en el Plateau, a 1.700 metros sobre el nivel del mar, donde también funciona el Jardín de Nieve destinado a los más pequeños. A su vez, la Escuelita de Nieve ofrece actividades para niños y adolescentes de entre 7 y 16 años, con propuestas organizadas en turnos de mañana, tarde o jornada completa.





Para los adultos, la escuela dispone de un experimentado equipo de instructores certificados por la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard y Pisteros Socorristas (AADIDESS), muchos de los cuales desarrollan doble temporada en reconocidos centros de esquí del hemisferio norte y sur, aportando experiencia internacional a la enseñanza.





La temporada también llega con una renovada oferta gastronómica. Entre las principales incorporaciones se encuentra el restaurante de altura La Roquita, el primero pensado exclusivamente para esquiadores, al que se suman dos nuevos food trucks instalados en la llegada de la telesilla Plateau. De esta manera, el complejo cuenta este invierno con un total de nueve puntos gastronómicos distribuidos en distintos sectores del cerro.





En materia de alojamiento, otra de las novedades es la renovación integral del Refugio Albrecht Rudolph, emplazado sobre la ladera de la montaña. El espacio fue reacondicionado para recibir grupos familiares y de amigos, ofreciendo habitaciones más amplias y un gran lobby destinado al tradicional encuentro del after ski. Esta propuesta se suma al hotel Apres Ski, ampliando las alternativas disponibles para quienes desean hospedarse dentro del complejo.





La oferta turística se complementa con los servicios que brindan El Bolsón y las demás localidades de la Comarca Andina, donde visitantes de todo el país pueden acceder a una amplia variedad de alojamientos, propuestas gastronómicas, productos regionales y experiencias vinculadas al turismo de bienestar, fortaleciendo el atractivo integral del destino.





En cuanto a las tarifas, desde Laderas destacaron que la relación entre precio y calidad de los servicios continúa siendo una de las más competitivas de Sudamérica. Para la temporada alta, comprendida entre el 12 de julio y el 1 de agosto, el centro de esquí ofrece importantes descuentos para quienes adquieren pases por varios días, permitiendo que el valor del paquete de cinco jornadas se ubique en 92.400 pesos por día, una propuesta orientada a fomentar estadías más prolongadas y el disfrute completo de la montaña.