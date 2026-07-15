Las fotomultas aún no se cobran en El Bolsón: Romairone aclaró que el sistema sigue en etapa de homologación



El responsable de Protección Civil y del área de Tránsito de la Municipalidad de El Bolsón, Leandro Romairone, salió a aclarar la situación en torno al sistema de fotomultas luego de que en los últimos días circularan versiones que aseguraban que ya se estaban aplicando sanciones económicas a conductores detectados por las cámaras instaladas en distintos puntos de la localidad. El funcionario fue categórico: actualmente las infracciones captadas por estos dispositivos todavía no se están cobrando, ya que el sistema continúa atravesando el proceso técnico y legal necesario para su puesta en funcionamiento definitiva. El responsable de Protección Civil y del área de Tránsito de la Municipalidad de El Bolsón, Leandro Romairone, salió a aclarar la situación en torno al sistema de fotomultas luego de que en los últimos días circularan versiones que aseguraban que ya se estaban aplicando sanciones económicas a conductores detectados por las cámaras instaladas en distintos puntos de la localidad. El funcionario fue categórico: actualmente las infracciones captadas por estos dispositivos todavía no se están cobrando, ya que el sistema continúa atravesando el proceso técnico y legal necesario para su puesta en funcionamiento definitiva.





Romairone recordó que durante el mes de mayo el municipio había informado el inicio de la instalación, calibración y puesta a punto de los equipos de detección automática de infracciones. Explicó que este tipo de tecnología requiere un proceso de homologación que garantice el respaldo jurídico de cada acta que eventualmente pueda emitirse.





En ese sentido, señaló que todo el procedimiento continúa en marcha y remarcó que la información disponible desde el Juzgado de Faltas confirma que, por el momento, no se están confeccionando ni notificando multas derivadas de las cámaras.





El funcionario explicó que los dispositivos fueron diseñados para detectar tres conductas específicas que representan un alto riesgo para la seguridad vial: la falta de uso del cinturón de seguridad, la utilización del teléfono celular mientras se conduce y el traslado de menores en el asiento delantero sin los sistemas de retención correspondientes.





Para Romairone, se trata de infracciones completamente evitables y claramente establecidas tanto por la Ley Nacional de Tránsito como por el Código de Faltas municipal. En ese marco, insistió en que el verdadero objetivo del sistema no es sancionar económicamente a los vecinos sino promover conductas responsables que reduzcan los riesgos tanto para quienes viajan dentro del vehículo como para el resto de los usuarios de la vía pública.





Asimismo, rechazó las versiones que sostienen que la implementación de las cámaras persigue únicamente un fin recaudatorio. Afirmó que el propósito principal es fortalecer las políticas públicas de prevención y seguridad vial y que las sanciones constituyen solamente una herramienta complementaria para incentivar el cumplimiento de las normas.





Como parte del trabajo que vienen desarrollando junto al Juzgado de Faltas y otras instituciones, Romairone indicó que ya comenzaron a observarse resultados positivos en los sectores donde fueron instalados los dispositivos. Según explicó, los registros muestran una disminución en la cantidad de siniestros viales y también una reducción en la gravedad de los accidentes, producto de una circulación a menor velocidad y de una mayor atención por parte de los conductores.





Si bien reconoció que continúan produciéndose choques con daños materiales e incluso algunas lesiones en otros sectores de la ciudad, destacó que en las zonas monitoreadas por cámaras ya puede apreciarse un cambio favorable en la dinámica del tránsito, uno de los principales objetivos perseguidos con la incorporación de esta tecnología.





Respecto de la ubicación de los equipos, informó que las cámaras se encuentran distribuidas principalmente en los semáforos de la localidad y en distintos puntos estratégicos tanto del casco urbano como en los accesos norte y sur de El Bolsón. Añadió que el sistema continuará ampliándose a medida que avance el proceso de calibración y optimización tecnológica.





Además, explicó que actualmente se trabaja sobre todo el circuito operativo que comprende la detección de la infracción, la generación del reporte correspondiente y la futura notificación al titular registral del vehículo. En ese aspecto, advirtió que los propietarios de automóviles que aún no hayan realizado la transferencia de dominio también podrían resultar alcanzados por eventuales infracciones cuando el sistema entre plenamente en vigencia.





Consultado sobre cuándo comenzarán efectivamente a aplicarse las multas, Romairone confirmó que eso ocurrirá una vez finalizado el proceso de homologación. Mientras tanto, reiteró el llamado a la prevención y recordó que los dispositivos ya se encuentran funcionando, por lo que considera oportuno que los conductores adopten desde ahora hábitos responsables al volante.





Finalmente, el funcionario fue consultado sobre la posibilidad de reemplazar las multas económicas por trabajos comunitarios como forma de sanción para quienes incumplen las normas de tránsito, una propuesta que algunos vecinos consideran más educativa que recaudatoria.





Al respecto explicó que esa posibilidad ya está contemplada tanto en el Código de Faltas como en la Carta Orgánica Municipal. Sin embargo, aclaró que la determinación de la modalidad de cumplimiento de una sanción no depende del Ejecutivo sino que constituye una facultad exclusiva del Juzgado de Faltas, organismo que tiene la potestad de definir la forma de resarcimiento correspondiente en cada caso.





De esta manera, Romairone llevó tranquilidad a la comunidad al confirmar que las fotomultas todavía no están siendo emitidas ni cobradas en El Bolsón, aunque ratificó que el sistema continuará avanzando hasta su implementación definitiva con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir las conductas de riesgo en las calles de la ciudad.