Los hinchas argentinos piden en las redes sociales que Lali vuelva a cantar el himno en la final

La energía palpita intensamente tras la emocionante clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial de Fútbol 2026. La heroica victoria frente a Inglaterra, con un marcador de 2 a 1, no solo alimentó el fervor nacional, sino que desató una ola de entusiasmo y tradiciones cabalísticas que rápidamente hicieron mella en las redes sociales.





En el corazón de estos rituales digitales de los hinchas, resuena con fuerza un clamor específico: que la carismática Lali Espósito retome el micrófono para interpretar el Himno Nacional Argentino en la esperada final contra España. El recuerdo persistente de su impactante actuación en 2022, cuando su voz impregnó la final contra Francia en Qatar, continúa inspirando a una legión de fanáticos deseosos de revivir ese mágico instante.





La convocatoria espontánea explotó en internet inmediatamente después del dramático final de la semifinal, con usuarios ávidos de repetir la postal que evoca uno de los momentos trascendentales del fútbol argentino. "¡Calentá que entrás!", rezaba una de las numerosas publicaciones, acompañada de una imagen de Lali, que cosechó rápidamente miles de reacciones y comentarios celebratorios.





A estas expresiones se sumaron comentarios cargados de humor y entusiasmo como: "Sabés que sí", "Para vos, Dua Lipa" y alusiones a icónicas figuras del folklore argentino. La palabra "cábala" parece redefinirse año a año, adaptándose al entusiasmo invariable de quienes siguen cada paso de la Selección Argentina.





La respuesta de Lali Espósito no se hizo esperar. Con un simple pero contundente "LPM", abreviatura que los fanáticos argentinos traducen coloquialmente, la artista expresó su sorpresa y emoción. Su comentario no tardó en convertirse en tendencia, acumulando más de 11.000 "Me gusta" en cuestión de horas y alimentando aún más la expectativa de presenciar su emotiva interpretación del himno, avivando la ilusión colectiva.





Paralelamente, Messi y De Paul compartían en Instagram su complicidad y el anhelo compartido de revalidar su título de campeones. En una fotografía que rápidamente se propagó como pólvora, los dos jugadores aparecían abrazados y sonrientes tras un despertar victorioso en su hotel, irradiando la confianza y unión de la Scaloneta.

Entre los pedidos que más fuerza cobraron apareció uno muy particular: que Lali Espósito vuelva a cantar el Himno Nacional Argentino antes de la final frente a España, tal como lo hizo en la definición de Qatar 2022 ante Francia.