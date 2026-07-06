Más de 60 viandas en la primera jornada solidaria: Santiago Massi destacó el acompañamiento de los vecinos



La iniciativa solidaria impulsada por el vecino de El Bolsón, Santiago Massi, tuvo una respuesta que superó las expectativas en su primera jornada de trabajo. Gracias al acompañamiento de vecinos y colaboradores, el viernes por la noche lograron cocinar y distribuir más de 60 viandas calientes entre familias y personas que las necesitaban, mientras que las porciones restantes fueron entregadas durante la jornada del sábado. La iniciativa solidaria impulsada por el vecino de El Bolsón, Santiago Massi, tuvo una respuesta que superó las expectativas en su primera jornada de trabajo. Gracias al acompañamiento de vecinos y colaboradores, el viernes por la noche lograron cocinar y distribuir más de 60 viandas calientes entre familias y personas que las necesitaban, mientras que las porciones restantes fueron entregadas durante la jornada del sábado.

Massi expresó su satisfacción por la convocatoria y por la rápida respuesta de la comunidad, que hizo posible concretar esta primera experiencia solidaria.





Según relató, la preparación de las viandas comenzó durante la noche del viernes y alrededor de las 20:30 iniciaron la entrega. "Pudimos cocinar el viernes a la noche y ya a las ocho y media empezamos a entregar las viandas. Había gente esperando afuera de casa y también pudimos llevarlas a otras personas", explicó.





En total, el grupo distribuyó algo más de 60 viandas durante esa noche. Además, quedaron unas diez porciones que fueron conservadas para ser entregadas al día siguiente a personas que se comunicaron solicitando ayuda.





El menú elegido fue un plato caliente y rendidor, pensado especialmente para enfrentar las bajas temperaturas que atraviesa la región. "Cocinamos fideos moñitos y la gente estaba muy contenta", comentó.

Massi también destacó el valor humano de la experiencia y el compromiso demostrado por el grupo de amigos que lo acompañó en esta propuesta solidaria. La satisfacción de poder brindar un plato de comida caliente a quienes más lo necesitan fue el principal motor de la iniciativa, que ya comenzó a consolidarse gracias al apoyo recibido por la comunidad.





Panaderas solidarias

Con todo el joven destaco que un grupo de trabajadoras de la anaderia Delicias del Lago donaran el pan para las proximas entregas , pan que ellas reciven por parte de la panaderia y otra parte que compran con su propio dinero.





Mientras El Bolsón continúa atravesando jornadas de intenso frío y se anuncian nuevas precipitaciones de lluvia y nieve para los próximos días, el vecino adelantó que la intención es dar continuidad a esta campaña solidaria para seguir acompañando a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.





La primera jornada dejó un saldo altamente positivo, no solo por la cantidad de viandas entregadas, sino también por la respuesta de los vecinos, que demostraron una vez más el espíritu solidario que caracteriza a la comunidad de El Bolsón.