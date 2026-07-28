Más hogares de El Bolsón atraviesan el invierno con calefacción eficiente

Cada vez más familias de El Bolsón transitan el invierno con una solución de calefacción más eficiente, segura y duradera. Las primeras estufas de masa térmica construidas en el marco del proceso de reconstrucción posterior a los incendios ya están en funcionamiento y comienzan a transformar la vida cotidiana de los hogares beneficiarios.

En este sentido, el Gobierno de Río Negro entregó un aporte de $82 millones a la Fundación Cooperar para la construcción de 45 estufas de inercia térmica. El proyecto es ejecutado junto a la Red BIOCA y cuatro equipos especializados de la Comarca Andina, que construyen cada estufa de manera artesanal y adaptada a las características de cada vivienda.

A un año y medio de los incendios que afectaron a la región, la reconstrucción continúa incorporando soluciones pensadas para el largo plazo. Además de recuperar las viviendas, el objetivo es que las familias cuenten con mejores condiciones para enfrentar los inviernos patagónicos, con tecnologías que reduzcan el consumo de leña, mejoren la eficiencia energética y aporten mayor confort dentro del hogar.

Las estufas de masa térmica funcionan acumulando el calor en una estructura de ladrillos que luego lo libera de manera gradual durante varias horas. Esto permite mantener una temperatura más estable con menor cantidad de combustible, disminuyendo el consumo de leña y las emisiones, además de ofrecer una calefacción más uniforme.

Actualmente ya son 21 las estufas terminadas y en funcionamiento. Las restantes se construirán a medida que avance la reconstrucción de las viviendas, ya que su instalación requiere determinadas condiciones edilicias.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que “la reconstrucción no consiste solamente en recuperar lo que se perdió, sino también en incorporar soluciones que preparen a las familias para lo que viene. Sabemos que los eventos climáticos son cada vez más frecuentes e intensos y eso nos obliga a pensar obras y tecnologías que mejoren las condiciones de vida, reduzcan el consumo de recursos y hagan a los hogares más resilientes. Ese es el sentido de este acompañamiento”.

Por su parte, el Secretario de Inversión Pública, Martín Lamot, señaló que “cada vivienda que incorpora una de estas estufas suma una mejora que permanecerá durante muchos años. La reconstrucción también es una oportunidad para construir mejor, con soluciones adaptadas al clima de la cordillera, más eficientes y pensadas para el futuro”.

La construcción de las estufas seguirá conforme avance la ejecución de las viviendas. De esta manera, el acompañamiento del Gobierno Provincial suma una nueva etapa al proceso de reconstrucción de El Bolsón, con soluciones que combinan innovación, eficiencia energética y una mirada de largo plazo para las familias de la región.