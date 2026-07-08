Matías Torman: "Los cursos de agua crecieron, pero se mantienen dentro de los caudales normales"







Las lluvias que afectan a la región comenzaron a reflejarse en el comportamiento de los principales cursos de agua de El Bolsón y sus alrededores. Así lo confirmó el delegado del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Matías Torman, quien indicó que las precipitaciones previstas se vienen cumpliendo de acuerdo con los pronósticos y que el organismo mantiene un monitoreo permanente de la situación. Las lluvias que afectan a la región comenzaron a reflejarse en el comportamiento de los principales cursos de agua de El Bolsón y sus alrededores. Así lo confirmó el delegado del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Matías Torman, quien indicó que las precipitaciones previstas se vienen cumpliendo de acuerdo con los pronósticos y que el organismo mantiene un monitoreo permanente de la situación.





El funcionario explicó que entre la jornada del martes y la mañana de este miércoles ya se registraron 43 milímetros de lluvia. Además, señaló que el momento de mayor intensidad se produjo durante la madrugada y que, si bien las precipitaciones continuarán durante las próximas horas, se espera que lo hagan con menor intensidad.

En relación con el estado de los ríos y arroyos de la región, Torman indicó que personal del DPA realizó recorridas para verificar la evolución de los caudales. En ese sentido, informó que el río Quemquemtreu registró un incremento de entre 15 y 20 centímetros, mientras que el Arroyo del Medio, en Mallín Ahogado, fue el curso de agua que presentó el mayor aumento de caudal.





No obstante, aclaró que tanto el río como los arroyos continúan dentro de los valores considerados normales y que, por el momento, no se observan situaciones que generen preocupación.





Torman explicó que las condiciones actuales están estrechamente relacionadas con el verano extremadamente seco que atravesó la región. Esa falta de precipitaciones durante los meses anteriores permitió que los cauces llegaran a este período con un margen importante para absorber el incremento del caudal provocado por las lluvias.





"Venimos de un verano muy seco, el curso todavía tiene bastante espacio para crecer", señaló el delegado, quien agregó que esa situación brinda un margen de seguridad ante el actual evento meteorológico.





Finalmente, destacó que el DPA continuará siguiendo de cerca el comportamiento de los cursos hídricos mientras persistan las precipitaciones, con el objetivo de evaluar su evolución y mantener informada a la comunidad sobre cualquier cambio que pudiera registrarse.