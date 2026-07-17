Motociclista fue hospitalizado tras chocar con una camioneta en El Bolsón

Imagen gentileza Radio Ciudad

Un accidente de tránsito ocurrido este jueves por la noche movilizó a personal de Bomberos Voluntarios, Policía de Río Negro y el Hospital de Área de El Bolsón. El siniestro se registró alrededor de las 20:12 en la intersección de avenidas Perito Moreno y Alberti, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta.

Tras recibirse el alerta, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios se despachó una unidad de rescate hacia el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que personal policial y una ambulancia del hospital ya se encontraban asistiendo la emergencia.

De acuerdo con lo informado por la segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo, los bomberos colaboraron con el equipo de salud para inmovilizar y trasladar al conductor de la motocicleta hacia la ambulancia.

En una primera evaluación, el motociclista presentaba un golpe en la pierna derecha, por lo que fue derivado al hospital para una mejor atención y la realización de estudios médicos. Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones ni el diagnóstico definitivo.

Millaleo indicó además que se desconoce si el motociclista llevaba colocado el casco de seguridad al momento del impacto, un dato que forma parte de las circunstancias que deberán establecerse durante la investigación del hecho.

Por su parte, el conductor de la camioneta no sufrió lesiones como consecuencia del choque.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial, que trabajó en el lugar para determinar la mecánica del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.