Operativo por los festejos de la Selección: más de 60 policías trabajaron en El Bolsón y no se registraron incidentes



La Unidad 12 de El Bolsón realizó un importante operativo de prevención para garantizar que los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial se desarrollaran con normalidad. El despliegue, que contó con la participación de 62 efectivos policiales de distintas dependencias, permitió que miles de vecinos celebraran sin que se registraran incidentes de consideración. La Unidad 12 de El Bolsón realizó un importante operativo de prevención para garantizar que los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial se desarrollaran con normalidad. El despliegue, que contó con la participación de 62 efectivos policiales de distintas dependencias, permitió que miles de vecinos celebraran sin que se registraran incidentes de consideración.





La titular de la Comisaría 12, subcomisario Gabriela Campillay, destacó el trabajo preventivo llevado adelante antes, durante y después del encuentro, remarcando que el principal objetivo fue preservar la seguridad de quienes participaron de la celebración y mantener el orden en la vía pública.





La jefa policial explicó que para el operativo fueron convocados 62 empleados policiales, integrados por personal de la Comisaría 12, efectivos de Zona, personal de Patrulla, de la Brigada Motorizada (BMA) y agentes que se encuentran prestando servicios como refuerzo de temporada.





Campillay señaló que el festejo transcurrió en un clima de absoluta tranquilidad y que la gran concentración de personas sobre la avenida San Martín no generó inconvenientes de seguridad. Recién cerca de las 23 horas se dispuso el despeje de la vía pública, entendiendo que el corte del tránsito se había prolongado durante varias horas.





Según explicó, la medida fue comprendida por los presentes, quienes colaboraron en todo momento con las indicaciones del personal policial. Un grupo de aproximadamente 20 a 25 personas se trasladó hacia el sector peatonal, permitiendo restablecer la circulación vehicular sin que fuera necesaria ninguna intervención de fuerza ni se produjeran conflictos.





La subcomisario resaltó la masiva convocatoria que tuvo el festejo. Indicó que entre las 18 y las 18.30 horas se concentraron varios miles de personas en el centro de El Bolsón, una importante afluencia que incluso quedó reflejada en el estado del boulevard de la avenida San Martín, donde se desarrolló gran parte de la celebración.





En cuanto a las intervenciones realizadas durante la jornada, Campillay informó que únicamente debió asistir personal de salud por la descompensación de una mujer. Para facilitar el ingreso de la ambulancia al sector donde se encontraba la multitud, efectivos policiales realizaron un cordón de seguridad que permitió el rápido acceso del vehículo sanitario.





La mujer fue trasladada al Hospital de Área El Bolsón, donde recibió la atención correspondiente. La funcionaria destacó que, fuera de ese episodio, no hubo otras situaciones que demandaran la intervención del sistema de salud ni hechos de violencia que alteraran el normal desarrollo de los festejos.





Consultada sobre una imagen que llamó la atención de quienes participaron de la celebración, Campillay confirmó que un grupo de personas confeccionó en el lugar una bandera inglesa utilizando hojas de papel unidas con cinta adhesiva y posteriormente la prendió fuego. Sin embargo, aclaró que la situación no representó ningún riesgo, ya que se trató únicamente de una improvisada bandera de papel y no fue necesaria la intervención policial.





El balance realizado por la Unidad 12 fue altamente positivo. Desde la fuerza destacaron el comportamiento de la comunidad durante una jornada en la que miles de vecinos salieron a las calles para celebrar un nuevo logro deportivo de la Selección Argentina, en un clima de alegría, respeto y sin incidentes de gravedad, resultado que fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Policía de Río Negro, el Hospital de Área El Bolsón y los distintos organismos que participaron del operativo preventivo.