Pantalla gigante, operativo de seguridad y festejos: Romairone destacó el trabajo coordinado para que la celebración se desarrollara sin inconvenientes



La instalación de una pantalla gigante para seguir el partido de la Selección Argentina, el despliegue de un importante operativo de tránsito y seguridad y la organización de los festejos en el centro de El Bolsón fueron algunos de los aspectos destacados por el responsable del área de Seguridad Vial y Protección Civil del Municipio, Leandro Romairone, quien realizó un balance positivo de la jornada y explicó cómo se planificó cada detalle para garantizar que miles de vecinos pudieran disfrutar del evento de manera segura. La instalación de una pantalla gigante para seguir el partido de la Selección Argentina, el despliegue de un importante operativo de tránsito y seguridad y la organización de los festejos en el centro de El Bolsón fueron algunos de los aspectos destacados por el responsable del área de Seguridad Vial y Protección Civil del Municipio, Leandro Romairone, quien realizó un balance positivo de la jornada y explicó cómo se planificó cada detalle para garantizar que miles de vecinos pudieran disfrutar del evento de manera segura.





Romairone señaló que uno de los aspectos más destacados fue la decisión de trasladar la pantalla gigante al gimnasio Américo Torres, teniendo en cuenta los pronósticos meteorológicos que anticipaban intensas lluvias. Esa determinación permitió no solo resguardar a quienes asistieron a ver el encuentro, sino también ofrecer un espacio mucho más cómodo y organizado.





"En principio, la nota de color fue la participación de la orquesta, que estuvo amenizando la previa. Ante la posibilidad de una inestabilidad importante en el clima, se decidió realizar la actividad bajo techo, y eso permitió contar con el acompañamiento musical, que generó un ambiente todavía mejor para toda la jornada", explicó.





El funcionario remarcó que la iniciativa representó una experiencia inédita para la localidad durante un Mundial de fútbol y respondió a una decisión del intendente Bruno Pogliano de generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.





"Tengamos en cuenta que es la primera vez, sobre todo en el marco de los mundiales, que se dispone la instalación de una pantalla gigante. Al intendente le interesaba especialmente que fuera un espacio disfrutable y de reunión para los vecinos", sostuvo.





Además, destacó que la evolución del pronóstico meteorológico obligó a modificar el esquema inicial, una medida que terminó siendo acertada.





"El tiempo fue marcando la necesidad de realizar algunos ajustes. Como la lluvia prevista era importante, se optó por instalar todo en el gimnasio Américo Torres. La decisión fue positiva porque permitió que la gente pudiera disfrutar del partido bajo techo, con sanitarios disponibles y mejores condiciones de comodidad, sumándole además el valor agregado del espectáculo musical previo", indicó.





Uno de los puntos que también formó parte de la planificación fue la organización de la salida del público una vez finalizado el encuentro. Romairone explicó que el dispositivo buscó que el desplazamiento de las personas hacia la Plaza Pagano se realizara de manera ordenada y con prioridad para los peatones.





"Una vez terminado el partido, el grueso de la gente se trasladó hacia la Plaza Pagano para continuar con los festejos. En ese sentido se priorizó el movimiento peatonal, porque el objetivo principal siempre fue cuidar a las personas", expresó.





El responsable de Seguridad Vial recordó que la planificación del operativo comenzó varios partidos atrás, analizando el comportamiento que se iba registrando en cada celebración junto a la Policía de Río Negro.





"Desde los primeros festejos se fue evaluando en conjunto con la Jefatura de la Comisaría y la Jefatura de Zona cómo se desarrollaban las celebraciones, haciendo especial hincapié en la protección de las personas", señaló.





En ese análisis surgieron modificaciones que permitieron perfeccionar el operativo. En un primer momento se realizaron cortes totales sobre el sector de Plaza Pagano, derivando el tránsito hacia calles alternativas. Sin embargo, la experiencia obtenida en esos primeros encuentros permitió adaptar el dispositivo para facilitar la circulación sin descuidar la seguridad.





"Inicialmente se realizó un desvío completo de los vehículos sobre Plaza Pagano. Eso generó un desplazamiento importante del tránsito hacia las arterias periféricas. Luego se implementó un esquema que permitió compatibilizar la circulación vehicular con los festejos, tomando como referencia la experiencia que dejaron las celebraciones anteriores, que habían tenido una menor intensidad", explicó.





Romairone destacó que la planificación fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección de Tránsito, encabezada por Cristian Rogel, Protección Civil, Policía de Río Negro y las distintas áreas municipales involucradas, buscando que el festejo popular pudiera desarrollarse con normalidad, priorizando siempre la seguridad de vecinos y visitantes y permitiendo que la comunidad disfrutara de un momento histórico para el deporte argentino sin incidentes.