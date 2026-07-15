Pasión, memoria y doble festejo en Quilla Hué durante la previa del partido de Argentina

La Residencia de Adultos Mayores Quilla Hué se prepara para vivir una jornada cargada de emoción, alegría y recuerdos, en la previa de un nuevo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El encuentro frente a Inglaterra, considerado especial por toda la historia que rodea a ambos seleccionados, será seguido con gran entusiasmo por los residentes y el personal de la institución.





Romina Pontoni, directora de Quilla Hué, explicó que el Mundial se vive dentro de la residencia con la misma intensidad que en cualquier hogar argentino. Las camisetas, las expectativas, los comentarios futboleros y la ilusión por un nuevo triunfo forman parte del clima cotidiano, especialmente durante las horas previas a cada presentación del equipo nacional.





“Se vive con mucha pasión, con mucha emoción, como en las casas, y sobre todo con mucha historia”, expresó Pontoni al referirse a la manera en que los adultos mayores atraviesan cada partido de la Selección.





La directora destacó que el enfrentamiento ante Inglaterra representa mucho más que un acontecimiento deportivo. Para muchos de los residentes, el partido despierta recuerdos de otros momentos históricos, de mundiales anteriores y de distintas etapas de sus propias vidas.





En ese sentido, señaló que los adultos mayores no solamente observan lo que ocurre dentro del campo de juego, sino que también recuperan historias, anécdotas y emociones vinculadas con el fútbol y con la Selección Argentina.





“Más allá de ser los partidos, hay mucha memoria, hay mucho recuerdo”, sostuvo Pontoni, remarcando la importancia emocional que este tipo de acontecimientos tiene para quienes viven en la residencia.





Cada encuentro se convierte así en una oportunidad para compartir, conversar y fortalecer los vínculos. El Mundial reúne a los residentes frente a la pantalla y genera un espacio de participación en el que cada uno puede expresar sus opiniones, recordar viejos equipos, mencionar jugadores y revivir partidos que quedaron guardados en la memoria colectiva.





La jornada tendrá además un motivo muy especial para celebrar, ya que uno de los residentes, conocido cariñosamente como don Roja, cumple 79 años. El vecino, oriundo de la zona de Fitamiche, en el noreste de la provincia de Neuquén, compartirá su cumpleaños junto a sus compañeros y al personal de la institución.





Por este motivo, en Quilla Hué habrá un doble festejo: por un lado, el cumpleaños de don Roja y, por el otro, la expectativa de acompañar a la Selección Argentina en una nueva instancia del Mundial.





Pontoni confirmó que durante la tarde se compartirá una torta para homenajear al cumpleañero, mientras todos esperan vivir el partido en un ambiente familiar, acompañado y lleno de entusiasmo.





La coincidencia entre el cumpleaños y el encuentro de Argentina permitirá que la celebración tenga un significado aún mayor. La residencia se prepara para disfrutar de una jornada diferente, marcada por la unión, el afecto y la esperanza de que el equipo nacional pueda regalarles una nueva alegría.





En Quillahué, el fútbol vuelve a demostrar que puede ser mucho más que un deporte. Es también un punto de encuentro entre generaciones, una forma de recuperar recuerdos y una oportunidad para acompañar a los adultos mayores en momentos que despiertan sentimientos profundos.





La expectativa por el partido frente a Inglaterra se mezcla de esta manera con la historia personal de cada residente. Algunos recuerdan antiguos mundiales, otros comentan las actuaciones de los jugadores actuales y todos comparten el deseo de ver nuevamente a Argentina avanzar en la competencia.





La propuesta de la residencia busca que los adultos mayores puedan vivir estos acontecimientos plenamente, rodeados de afecto y en comunidad. Cada partido se transforma en una actividad que rompe con la rutina, estimula la conversación y genera momentos de alegría compartida.





Mientras el país se prepara para acompañar a la Selección en un partido que puede convertirse en histórico, en la Residencia Quilla Hué la previa tendrá un componente especial. Habrá emoción, recuerdos, aliento, torta de cumpleaños y un deseo compartido: que Argentina consiga un nuevo triunfo y complete una jornada inolvidable para don Roja y todos sus compañeros.