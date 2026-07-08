Productores de la Línea Sur vuelven a la Feria Franca de El Bolsón con venta de carne



Este sábado, desde las 11 y hasta las 14 horas, productores de la Línea Sur volverán a acercarse a la Feria Franca de El Bolsón para ofrecer carne directamente al consumidor, en el marco del espacio que reúne a productores, artesanos y distintas organizaciones de la Comarca. Este sábado, desde las 11 y hasta las 14 horas, productores de la Línea Sur volverán a acercarse a la Feria Franca de El Bolsón para ofrecer carne directamente al consumidor, en el marco del espacio que reúne a productores, artesanos y distintas organizaciones de la Comarca.





La propuesta forma parte del trabajo que viene desarrollando la red de organización de productores de la Línea Sur, que ya realizó ventas similares en Bariloche y otras localidades. En esta oportunidad, la etapa final será en El Bolsón, donde los crianceros estarán presentes para comercializar sus productos y compartir con los vecinos detalles sobre la calidad de la carne.





Según explicaron, se trata de carne de capón con valor diferenciado, que llega directamente desde el productor al consumidor. El precio anunciado es de 9.500 pesos el kilo y se venderá en piezas como cuartos, paletas y espinazo, todo envasado al vacío, con trazabilidad, cadena de frío y controles garantizados.





La iniciativa busca abrir una alternativa de comercialización para los crianceros, especialmente en esta época del año, cuando las condiciones de los caminos y otros factores dificultan la salida de la producción hacia distintos mercados. Por eso, estos espacios resultan clave para generar una venta directa y fortalecer la economía de las familias productoras.





Desde la organización destacaron que el capón es una carne genuina, noble y de alta calidad, propia de la región, que además representa una buena opción por su precio y por el origen directo del producto. También remarcaron la importancia de seguir incorporándola en la mesa familiar y en el sector gastronómico y turístico, promoviendo nuevas formas de preparación y consumo.





Quienes se acerquen este sábado a la Feria Franca podrán encontrarse con los propios productores, conocer el proceso de trabajo y acceder a una propuesta que une producción regional, precio diferenciado y consumo local.