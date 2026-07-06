Recuperaron en El Bolsón una motocicleta robada en Lago Puelo y demoraron a un joven de 18 años



Personal de la Policía de Río Negro recuperó en El Bolsón una motocicleta que había sido robada en la localidad de Lago Puelo, tras una persecución que se inició durante un operativo de prevención en la zona céntrica. Por el hecho fue demorado un joven de 18 años, conocido por contar con antecedentes vinculados a este tipo de delitos, mientras que la investigación permitió establecer que el rodado ya había sido parcialmente desarmado. Personal de la Policía de Río Negro recuperó en El Bolsón una motocicleta que había sido robada en la localidad de Lago Puelo, tras una persecución que se inició durante un operativo de prevención en la zona céntrica. Por el hecho fue demorado un joven de 18 años, conocido por contar con antecedentes vinculados a este tipo de delitos, mientras que la investigación permitió establecer que el rodado ya había sido parcialmente desarmado.





La información fue confirmada por la subcomisario Gabriela Campillay, quien explicó que el procedimiento comenzó durante la madrugada del domingo, alrededor de la 1:28, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas observaron una motocicleta circulando a alta velocidad por el centro de El Bolsón, realizando maniobras peligrosas e incluso transitando por una calle en contramano.





Ante esa situación, los uniformados iniciaron una persecución con el objetivo de interceptar al conductor. El seguimiento culminó en el barrio Buena Vista, donde los efectivos lograron demorar a uno de los ocupantes, mientras que la motocicleta había sido abandonada en las inmediaciones de una plazoleta.





Una vez asegurado el vehículo, el personal verificó la numeración del motor mediante los sistemas correspondientes, estableciendo que se trataba de una motocicleta con pedido de secuestro por haber sido sustraída en la localidad chubutense de Lago Puelo.





Campillay indicó que el joven demorado tiene 18 años y que es una persona conocida por la Policía debido a antecedentes relacionados con hechos similares. Además, señaló que durante la investigación se realizaron distintas diligencias que permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso.





La motocicleta presentaba importantes faltantes al momento de ser recuperada. Según precisó la jefa policial, ya habían sido retirados distintos componentes, entre ellos la cabecera, el cuadro, parte del caño del motor, los asientos y otros elementos, lo que evidenciaba que el rodado había comenzado a ser desarmado.

Para confirmar fehacientemente la identidad del vehículo, se realizó un peritaje sobre las distintas piezas recuperadas, tarea en la que intervino personal especializado. De esa manera se pudo corroborar que todas las partes correspondían a una motocicleta de color azul denunciada como robada.





La investigación también incluyó un trabajo conjunto con personal de Gendarmería Nacional, debido a que parte de las diligencias se desarrollaron en un sector lindero a dependencias de la fuerza federal. Campillay aclaró que el lugar donde presuntamente se desarmaban los vehículos no pertenece a Gendarmería, aunque destacó que ambas fuerzas coordinaron acciones para avanzar en la causa y reunir elementos de prueba.





Respecto al destino del rodado recuperado, la subcomisario informó que durante la jornada estaba prevista la realización del reconocimiento formal y la posterior entrega de la motocicleta a su legítimo propietario, una vez cumplidos los pasos judiciales correspondientes.



