Reforestarán nuevas áreas afectadas por el incendio en Mallín Ahogado con una jornada abierta a la comunidad



La Fundación Bosques Nativos Argentinos llevará adelante este sábado una nueva jornada de reforestación en Mallín Ahogado, con el objetivo de continuar recuperando las zonas devastadas por el incendio de Confluencia. La actividad será la cuarta intervención organizada durante la temporada invernal 2026 y convocará a vecinos y voluntarios que deseen colaborar con la restauración del bosque nativo. La Fundación Bosques Nativos Argentinos llevará adelante este sábado una nueva jornada de reforestación en Mallín Ahogado, con el objetivo de continuar recuperando las zonas devastadas por el incendio de Confluencia. La actividad será la cuarta intervención organizada durante la temporada invernal 2026 y convocará a vecinos y voluntarios que deseen colaborar con la restauración del bosque nativo.





El agroecólogo Sergio Torrego explicó que la fundación viene desarrollando desde hace varios años un intenso trabajo de restauración ambiental en la Comarca Andina. Si bien la mayor parte de las acciones se habían concentrado hasta el momento en la zona chubutense, el incendio que afectó a Mallín Ahogado y Confluencia motivó a la organización a ampliar su trabajo hacia el lado rionegrino.





Torrego remarcó que el incendio significó "un desastre en términos ambientales" y sostuvo que la recuperación de estos ecosistemas debe convertirse en una tarea colectiva. En ese sentido, destacó que toda la comunidad puede involucrarse desde el lugar que le corresponda para contribuir a la reconstrucción del bosque.





El referente de la fundación recordó que los bosques nativos cumplen un rol fundamental no solamente para quienes producen en el ámbito rural o desarrollan actividades vinculadas al turismo, sino también para todos los habitantes de la región. Explicó que estos ecosistemas funcionan como reguladores naturales del agua que abastece a las comunidades y son esenciales para la producción de oxígeno, por lo que su conservación y recuperación beneficia a toda la población.





La metodología de trabajo consiste en articular campañas de reforestación mediante la adquisición de ejemplares de especies nativas provenientes de distintos viveros de la región. Torrego adelantó que la organización proyecta contar próximamente con un vivero propio, aunque aclaró que ese será un anuncio para más adelante.





Las jornadas convocan a vecinos, familias e instituciones interesadas en participar de manera voluntaria. En algunos casos las plantaciones se realizan en reservas municipales o provinciales y, en esta oportunidad, la actividad tendrá lugar en una chacra privada de Mallín Ahogado, denominada Tierra Viva, que sufrió importantes daños durante el incendio y donde sus propietarios trabajan para recuperar el bosque.





El agroecólogo señaló que esta será la cuarta jornada de plantación organizada durante el invierno de 2026. Las tres anteriores se desarrollaron en Epuyén y permitieron avanzar significativamente en la restauración de sectores afectados por incendios forestales.





Para organizar cada encuentro, la fundación habilita una inscripción previa mediante un formulario digital. A partir de la cantidad de voluntarios anotados y de las condiciones del terreno, se determina el número de participantes que podrán asistir, la cantidad de árboles a plantar y los sectores donde se concentrarán las tareas.





Torrego indicó que antes de la jornada recorrería nuevamente el predio de Mallín Ahogado para evaluar el estado del suelo luego de las lluvias y determinar si el barro permite desarrollar normalmente las actividades previstas o si será necesario adaptar la planificación.





Respecto de los objetivos alcanzados, informó que una vez finalizada la plantación prevista para este fin de semana la fundación habrá superado los 3.000 árboles nativos plantados durante la actual temporada. Además, confirmó que el compromiso asumido para este invierno es alcanzar un total de 5.000 ejemplares reforestados en distintos sectores de la Comarca Andina.





Desde la Fundación Bosques Nativos Argentinos reiteraron la invitación a quienes deseen sumarse como voluntarios. Los interesados pueden solicitar el formulario de inscripción a través de las redes sociales de Sergio Torrego o de la Fundación Bosques Nativos Argentinos, donde además se brinda toda la información necesaria sobre horarios, recomendaciones y características de cada jornada de reforestación.