Rescataron a una persona que cayó al lago en medio de los festejos por el triunfo de la selección. Bariloche

De acuerdo con los reportes de la situación, el rescate se inició gracias a la intervención inmediata de un acompañante de la persona afectada, quien logró asistirla en un primer momento.





A esta labor se sumó rápidamente el personal de Protección Civil, logrando concretar la extracción del agua de manera exitosa. Minutos después, el operativo se reforzó con la llegada de efectivos de la Prefectura Naval Argentina y una unidad sanitaria. Los profesionales médicos de la ambulancia brindaron la asistencia necesaria en el lugar a la persona rescatada.





Si bien gran parte de los recursos de emergencia y seguridad se encontraban abocados al operativo especial por los festejos en las calles, la celeridad en la respuesta de los equipos intervinientes resultó fundamental para que el hecho no pasara a mayores. (ANB)

Una persona fue asistida de urgencia tras caer al agua en las inmediaciones del puerto San Carlos mientras una multitud celebraba la victoria de Argentina frente a Egipto.Lo que debía ser una jornada de pura alegría por el triunfo de La "Scaloneta" en el Mundial se vio interrumpida por un incidente de emergencia en el centro. Mientras una gran cantidad de personas se congregaba para festejar el resultado obtenido ante Egipto, una persona debió ser rescatada de las frías aguas del lago Nahuel Huapi, específicamente en la zona cercana al puerto San Carlos.