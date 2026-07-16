Río Negro creó más de 3.000 empleos privados desde 2023

Según el último informe de la consultora Politikon Chaco, entre fines de 2023 y abril de 2026 la Provincia sumó 3.092 nuevos puestos de trabajo registrados, con un crecimiento del 2,8%. Junto con Neuquén, fue la única jurisdicción del país con saldo positivo, mientras que las otras 22 provincias registraron caídas y el promedio nacional retrocedió 3,7%.





El Gobernador Alberto Weretilneck señaló que estos resultados reflejan una política sostenida de apoyo a la producción, la inversión y el empleo. "Cuando hay un rumbo claro, previsibilidad y decisión, los resultados llegan. Eso demuestra que elegimos el camino correcto."

El mandatario remarcó que el desafío ahora es que ese crecimiento tenga un impacto cada vez mayor en la vida cotidiana de las familias. "No confundimos un buen indicador con una meta cumplida. Todavía falta para que este crecimiento se refleje plenamente en el bolsillo de cada familia. Por eso seguimos trabajando para generar más inversión, más empleo, mejores salarios y más oportunidades."





Río Negro y Neuquén, un bloque estratégico para el desarrollo

El desempeño de Río Negro y Neuquén expresa mucho más que una mejora estadística. Ambas provincias se consolidan como un polo estratégico para el desarrollo de la Patagonia y del país, articulando infraestructura, energía, producción y logística en una agenda común.







En ese sentido, Weretilneck afirmó: "Río Negro y Neuquén dejaron de competir para construir juntos el futuro de la Patagonia".

Con 3.092 nuevos puestos de trabajo registrados y una suba del 2,8%, Río Negro es una de las dos provincias del país que incrementaron el empleo privado. "Hay un rumbo claro. Estamos haciendo las cosas bien y vamos a sostener ese camino", destacó el Gobernador Alberto Weretilneck.