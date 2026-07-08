Río Negro extendió el incentivo por arraigo para sumar médicos a su sistema

Con el objetivo de consolidar los equipos de salud y garantizar el acceso a la medicina en cada rincón de la provincia, el Gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto que eleva el plazo del incentivo por arraigo y otorga hasta $1.500.000 para el pago de alquileres de profesionales de otras provincias que elijan radicarse en Río Negro.

A través de esta nueva normativa, que ya rige formalmente, el Ejecutivo Provincial extendió el beneficio de un máximo de doce meses a un período de cinco años. Asimismo, fijó el aporte en una suma de hasta $1.500.000 de carácter no remunerativo, transformándolo en una herramienta de fomento habitacional y social sin precedentes en la región.



Con esta ampliación presupuestaria y de plazos, el Estado rionegrino busca facilitar no solo el desembarco del profesional, sino también posibilitar la inserción educativa, social y laboral de todo su grupo familiar.



El Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, aseguró que “la decisión del Gobernador Weretilneck marca un antes y un después en la estrategia de incorporación de profesionales a nuestra red pública. No estamos ofreciendo una ayuda temporal; estamos dando previsibilidad por cinco años para que los médicos jóvenes y especialistas elijan Río Negro, formen sus familias y construyan sus carreras en nuestras comunidades”.





Thalasselis también explicó el rol activo que tendrá el Ministerio a su cargo para aplicar la medida de manera quirúrgica y equitativa: “Este decreto nos faculta como Ministerio de Salud para determinar los montos del incentivo atendiendo detalladamente a la realidad habitacional, socioeconómica y geográfica de cada destino. No es lo mismo radicarse en zonas de alta montaña o en la estepa, que en las ciudades donde los alquileres representan una barrera compleja. Vamos a evaluar las condiciones de vida y la constitución familiar de cada profesional para asegurar que el arraigo sea una solución real a sus necesidades cotidianas".



La nueva reglamentación estipula además un principio de equidad para quienes ya venían prestando funciones: aquellos médicos que actualmente se encuentren percibiendo el incentivo por arraigo —o que lo hayan percibido bajo la norma anterior— quedarán habilitados para solicitar el beneficio por el tiempo restante hasta cumplir el nuevo plazo límite de cinco años establecidos por la gestión provincial.



Con 36 hospitales en su red asistencial, una flota de traslado completamente renovada y la firme incorporación de tecnologías digitales aplicadas al cuidado médico, la Provincia de Río Negro redobla la apuesta para posicionarse como el destino más atractivo del país para el desarrollo de las nuevas generaciones de profesionales de la salud.