Río Negro mejora la calidad de vida de 6.600 familias con obras de gas

Mediante un plan de trabajo ininterrumpido, la Provincia destina actualmente una inversión total de $4.958.661.802 para ampliar y extender las redes de gas natural, beneficiando directamente a miles de hogares e instituciones.





Es importante destacar que este enorme despliegue de infraestructura se financia a través de las regalías hidrocarburíferas. Se trata de los recursos económicos que recibe la provincia como compensación por la extracción de sus recursos no renovables, como el petróleo y el gas. De esta manera, el Gobierno de Río Negro sostiene la decisión política de volcar esos ingresos nuevamente en obras de infraestructura para las distintas localidades.

El desarrollo del programa demuestra un ritmo sostenido en materia de obra pública. En la actualidad, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos contabiliza 21 obras terminadas y 8 en ejecución, infraestructuras que alcanzan de manera directa a 2.768 familias rionegrinas.





Este primer gran bloque de obras, que representa una inversión provincial de $2.498.280.590, incluye una obra fundamental para el desarrollo académico: el nexo de servicios —que contempla la red de gas— para la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en San Carlos de Bariloche. Esta obra beneficia de forma directa a una comunidad educativa que alberga a 4.000 estudiantes y trabajadores de la alta casa de estudios.

Pensando en la planificación futura y en la ampliación de la cobertura, la Provincia sostiene una fuerte agenda de obras de gas. Actualmente, se registran 7 obras licitadas y/o a licitar. Como muestra de la transparencia y el compromiso con los vecinos, cinco de estas licitaciones ya se realizaron con sus respectivas aperturas de sobres en presencia de la comunidad que beneficiarán a 417 familias.





A esto se le suma que el Gobierno de Río Negro ya tiene en agenda la apertura de otras dos licitaciones en el corto plazo para alcanzar 387 hogares rionegrinos. Todo este paquete proyectado para seguir expandiendo el servicio cuenta con un presupuesto oficial de $2.460.381.212.

El detalle técnico demuestra un nivel de avance ininterrumpido en las distintas fases:

21 obras finalizadas: un gran porcentaje ya fue concluido y entregado, llevando alivio y desarrollo a localidades como Allen, Catriel, Chichinales, Chimpay, Choele Choel, Darwin, El Bolsón, General Enrique Godoy, Guardia Mitre, Ingeniero Huergo, Mainqué, Río Colorado, General Roca, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Viedma y Villa Regina.

8 obras en ejecución: otras infraestructuras clave avanzan a paso firme, destacándose ampliaciones troncales en Cipolletti (98% de avance), Maquinchao (90%), Ramos Mexía (30%) y Sierra Colorada. Además, se avanza activamente con el nexo de la red de gas para la UNRN en Bariloche.

7 obras próximas a iniciar y en proceso licitatorio: la Provincia ya se encuentra licitando e iniciando nuevos tramos para extender la cobertura a cientos de familias más en Ing. Jacobacci, Comallo, Pilcaniyeu, y en diversos barrios de Allen, El Bolsón y Chichinales.

El impacto histórico del Gasoducto de la Región Sur

A partir de la infraestructura troncal que brinda el Gasoducto de la Región Sur se logrará un alcance de cobertura casi total en las localidades más vulnerables a las bajas temperaturas: Los Menucos ya cuenta con el 100% de su población con gas natural, mientras que, al finalizar los trabajos actuales, Ramos Mexía y Maquinchao rozará el 100% y Sierra Colorada llegará al 95% de los hogares. Esta obra monumental que, junto a las nuevas extensiones de red en ejecución, ya permitió conectar a más de 3.000 familias de la zona más fría de la provincia.





Con el Programa Gas Rionegrino, el Estado provincial reafirma que la obra pública es una herramienta fundamental para la integración territorial, garantizando igualdad de oportunidades para sus habitantes.

Más de 6.600 familias de Río Negro mejoran su calidad de vida gracias a las obras de gas que lleva adelante el Gobierno Provincial. Con una mirada federal, se ejecutan 36 obras en 25 localidades para ampliar el acceso a un servicio esencial y acompañar el crecimiento de las comunidades.La Provincia, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, consolida a paso firme la ejecución del Programa Gas Rionegrino, una iniciativa estructural orientada a garantizar el acceso a los servicios básicos, promover el desarrollo urbano y mejorar sustancialmente la calidad de vida en cada rincón del territorio.El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó: “como Gobierno tenemos claro que nuestra política de Estado es dar una respuesta a la sociedad para que vivan mejor, y una muestra de ello es el Plan Gas Rionegrino con el que alcanzamos más de 6000 familias” y agregó “el Gasoducto de la Región Sur nos permitió llegar con el gas natural a más de 3000 familias y con las nuevas obras de extensión que se están realizando alcanzaremos una cobertura del 95% y 100% en las localidades más frías de la provincia”.