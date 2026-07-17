Salud investiga casos sospechosos de leptospirosis. Bariloche.

Los casos, que hasta el momento presentan un diagnóstico presuntivo y no definitivo, fueron detectados inicialmente mediante análisis realizados en un laboratorio privado local.





Desde la cartera sanitaria provincial se aclara de forma fehaciente a la opinión pública que los resultados obtenidos hasta el momento constituyen casos sospechosos que requieren de una confirmación oficial definitiva, la cual se realiza en el Laboratorio Nacional de Referencia de Leptospirosis (INER-Coni) ubicado en la provincia de Santa Fe.





El Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el cuidado de la salud colectiva y continuará informando a la comunidad a medida que se disponga de los resultados de laboratorio definitivos emitidos por la Red Nacional de Laboratorios.

El Ministerio de Salud de Río Negro, a través del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, el Hospital Zonal de Bariloche y la Unidad Regional de Salud Ambiental (URESA) Andina Zona Norte, se encuentra coordinando un riguroso operativo de investigación y control sanitario ante la detección de casos sospechosos de leptospirosis en Bariloche.