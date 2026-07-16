Se realizó una nueva jornada de actividades para adultos mayores en El Hoyo

Noticias Del Bolson julio 16, 2026

En un encuentro lleno de música, juegos y aprendizaje, los adultos mayores de la localidad compartieron una jornada integral que combinó recreación, salud y vínculos comunitarios. La propuesta, realizada en la Casa de la Cultura, incluyó desde karaoke y baile hasta una charla educativa sobre alimentación y ejercicios cognitivos.

Los participantes disfrutaron de un espacio de esparcimiento y reflexión. La jornada contó con juegos diseñados para estimular la motricidad y la agilidad mental, y sumó también momentos artísticos: hubo karaoke, interpretaciones de canciones, lecturas de poesía y una clase especial de Zumba que sumó energía al encuentro. Además, los presentes compartieron un almuerzo a la canasta, fortaleciendo los lazos entre vecinos.

Sumada a la parte recreativa, la actividad tuvo un componente educativo. Una médica del Hospital Rural de El Hoyo brindó una charla interactiva sobre mitos y realidades de la alimentación, proponiendo afirmaciones que los asistentes debían calificar como verdaderas o falsas, lo que generó un intercambio dinámico y participativo. También se abordó la importancia de mantener hábitos de movimiento en la adultez mayor, con énfasis en los beneficios de la actividad física regular. 

La organización estuvo a cargo de la Dirección de Cultura, Desarrollo Social y las trabajadoras comunitarias del hospital, en una muestra más del trabajo articulado por el bienestar de los vecinos.











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