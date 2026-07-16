Talleres Culturales de Invierno: una propuesta gratuita para que las infancias aprendan, creen y se diviertan durante el receso



Con el inicio de las vacaciones de invierno, la Casa de la Cultura y distintos espacios comunitarios de El Bolsón abren sus puertas con una variada propuesta de Talleres Culturales de Invierno destinada a niñas, niños y familias. Las actividades buscan ofrecer espacios de aprendizaje, creatividad, expresión artística y encuentro, con opciones para diferentes edades e intereses. Con el inicio de las vacaciones de invierno, la Casa de la Cultura y distintos espacios comunitarios de El Bolsón abren sus puertas con una variada propuesta de Talleres Culturales de Invierno destinada a niñas, niños y familias. Las actividades buscan ofrecer espacios de aprendizaje, creatividad, expresión artística y encuentro, con opciones para diferentes edades e intereses.





Durante la presentación de la propuesta, los talleristas compartieron los objetivos de cada una de las actividades e invitaron a la comunidad a participar de las distintas iniciativas que comenzarán en los próximos días.





María Laura Aguirre estará al frente del taller de Escritura Creativa, que se desarrollará en el barrio Esperanza y está destinado a niños de entre 8 y 11 años. La docente explicó que la propuesta busca incentivar la imaginación y despertar el gusto por la escritura desde edades tempranas, brindando un espacio donde cada participante pueda descubrir y desarrollar su propio potencial creativo.





"Esperamos que se motiven a venir, que salga ese joven escritor y que puedan encontrar satisfacción a través de la escritura", expresó.





Otra de las alternativas será el taller de Danzas, Canto y Juegos, coordinado por Maitena, quien destacó que el principal objetivo es ofrecer un espacio seguro donde las infancias puedan expresarse libremente mediante el movimiento corporal, desarrollar sus emociones y, sobre todo, disfrutar de la experiencia.





"Queremos que aprendan a expresar lo que sienten a través del cuerpo y que encuentren un lugar donde puedan divertirse y sentirse cómodos", señaló.





Por su parte, Pedro estará a cargo de dos propuestas artísticas: Dibujo y Rap. Explicó que ambos talleres buscan generar un ámbito de encuentro donde los chicos puedan desenvolverse, perder la timidez y encontrar nuevas formas de expresión.

Según comentó, el dibujo suele convocar a muchos jóvenes introvertidos que encuentran allí un espacio compartido para desarrollar sus habilidades, mientras que el rap permite trabajar la creatividad, la improvisación y la confianza personal.





En tanto, Ingrid Natalia Blanco presentó el taller "Art Recy", una iniciativa que combina arte y reciclado destinada a niños en edad escolar. La actividad comenzará el lunes 20 de julio, de 9 a 11 horas, en la Casa de la Cultura.





La tallerista explicó que la propuesta apunta a fomentar el cuidado del ambiente mediante la reutilización de materiales, integrando además diferentes técnicas artísticas para que los participantes puedan crear mientras incorporan hábitos vinculados al reciclaje y la protección del planeta.





Finalmente, se invitó a participar del taller de Telar Mapuche, una actividad orientada a personas de todas las edades. Comentó que el espacio ya viene desarrollándose desde hace más de un mes y tiene como principal objetivo preservar y revitalizar una práctica ancestral que forma parte del patrimonio cultural de la región.





"Está orientado a todas las edades porque nunca es tarde para aprender, aunque cuanto más chicos comiencen, mejor. La idea es revitalizar esta cultura y mantener vivo el telar, que es una tradición que poco a poco se va perdiendo", manifestó.





El taller de Telar Mapuche se dicta los viernes de 10 a 12 en la Casa de la Cultura.





Con propuestas que abarcan la escritura, la música, la danza, el dibujo, el reciclaje artístico y las tradiciones ancestrales, los Talleres Culturales de Invierno buscan ofrecer alternativas recreativas y educativas durante el receso escolar, promoviendo la creatividad, la inclusión, el aprendizaje y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios a través de la cultura.