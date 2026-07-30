Thalasselis: "Un nuevo paso a un sistema de salud más accesible y moderno"

El funcionario explicó que el acuerdo formaliza un esquema de trabajo para aquellos casos que exceden la capacidad de resolución del sistema sanitario provincial, como trasplantes infantiles, atención de grandes quemados o enfermedades de baja prevalencia.





"Hay situaciones de alta complejidad que hoy no podemos resolver en Río Negro. Este convenio formaliza un canal para que esos pacientes puedan acceder al Hospital Italiano o a otros centros nacionales de referencia cuando la complejidad lo requiera", señaló.

El Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, destacó el alcance del convenio de cooperación firmado entre el Gobierno provincial, el Hospital Italiano de Buenos Aires y la Universidad Hospital Italiano. Aseguró que la iniciativa permitirá fortalecer la atención de alta complejidad, ampliar las instancias de capacitación para los equipos de salud y mejorar el acceso a prestaciones especializadas para pacientes de toda la provincia.

Además de fortalecer la atención médica, el convenio permitirá ampliar las oportunidades de formación para profesionales de distintas áreas del sistema sanitario. En ese sentido, contempla capacitaciones, programas de posgrado, simulación clínica, intercambio de conocimientos y herramientas de innovación en gestión para médicos, enfermeros y equipos administrativos.

Otro de los ejes del acuerdo será el desarrollo de la telesalud, con el objetivo de acercar consultas de alta complejidad a hospitales y centros de salud de toda la provincia, evitando traslados innecesarios y mejorando la accesibilidad de los pacientes.

"Imaginemos que un paciente con una patología compleja pueda ser atendido por un especialista del Hospital Italiano desde su hospital en la Región Sur, sin tener que recorrer más de mil kilómetros hasta Buenos Aires. Eso mejora la accesibilidad y evita traslados innecesarios", remarcó.

Thalasselis explicó además que el Hospital Italiano actuará como centro de referencia cuando las capacidades de la red pública y privada de Río Negro se encuentren superadas, contribuyendo también a reducir los tiempos de respuesta para este tipo de prestaciones.

Finalmente, confirmó que el convenio ya comenzó a implementarse y que ambas instituciones avanzan en una agenda de trabajo conjunta para desarrollar las primeras acciones previstas.

"El convenio ya está en vigencia. Esta semana recibimos al equipo del Hospital Italiano, que conoció nuestro Plan de Salud Río Negro 2031 y manifestó un gran interés en acompañar este proceso de fortalecimiento del sistema público", concluyó.