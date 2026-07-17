Weretilneck en la ExpoRural 2026: “Río Negro es su agricultura y ganadería"

Desde el predio de La Rural, el Gobernador Weretilneck destacó el lugar que ocupa el agro en la identidad rionegrina: “Si hay algo que caracteriza a Río Negro es su agricultura y su ganadería, es la principal provincia de la Patagonia en stock de ganadería bovina, con una enorme fortaleza en genética y en faena, y que año tras año la producción agrícola y ganadera provincial se consolida de manera muy importante”.





Para el Gobernador, la presencia en Palermo expresa una decisión compartida entre el sector público y el privado: “Todo foro y todo lugar donde podamos mostrar lo que somos, y donde podamos transmitir la potencia que es Río Negro hoy desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería, es aprovechado tanto por el sector privado como por el sector público. Una exposición rural sin la presencia de la provincia sería dejar de lado uno de los aspectos más importantes que tenemos. Por eso estamos aquí, con nuestros productores y nuestros expositores”.





Weretilneck subrayó, además, el sentido de pertenencia que atraviesa a toda la provincia: “Nosotros nacimos desde el agua, desde la tierra y desde el sol. Esa es la génesis más importante que tiene Río Negro, es lo que nos dio nuestra identidad y lo que nos transmiten permanentemente las generaciones anteriores”.





También recordó que “somos los primeros productores de pera, los primeros productores de manzana y los principales exportadores de cerezas del país”.

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, están presentes en la Expo Rural de Palermo acompañando a los productores y expositores rionegrinos que exhiben la potencia y la diversidad productiva de la provincia. Río Negro despliega su modelo de desarrollo productivo en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Nacional, el evento agroindustrial más importante del país, que se desarrolla del 16 al 26 de julio bajo el lema “El Campo nos Une”.En esa línea, remarcó que uno de los aspectos que distingue a Río Negro en esta edición de la muestra es la calidad de su producción agroalimentaria y la identidad construida junto a sus productores. Recordó que, al inicio del Plan Ganadero Provincial, Río Negro no contaba con genética propia y debía incorporarla desde el norte del río Colorado o desde el sur, mientras que hoy se ubica entre las mejores del interior del país.Señaló también que la provincia logró recuperarse de una fuerte sequía en la que perdió la mitad de su stock ganadero, y que esa recuperación es fruto de la consolidación de políticas públicas y privadas: “Hoy el sector privado y el sector público tenemos un solo camino, un solo norte, y eso es lo que nos hace tener la potencia que tenemos”.Finalmente, Weretilneck enmarcó esta participación en la nueva etapa productiva que transita Río Negro: “Hoy estamos en una etapa distinta, que es transformarnos en el sitio exportador más importante de América Latina de gas y de petróleo, pero no vamos a dejar de ser lo que somos. No vamos a dejar de ser lo que somos durante toda la vida. En ese marco estamos aquí”.